الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

سحر البزار بمنتدى التشريعيين بالإمارات: مصر لديها خطة طموحة للانتقال للطاقة النظيفة

النائبة سحر البزار
النائبة سحر البزار

شاركت النائبة سحر البزار، رئيس منتدى البرلمانيين الشباب الدولي التابع للاتحاد البرلماني الدولي ، في منتدي التشريعيين للوكالة الدولية للطاقة المتجددة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، موضحة "أهمية التوجه للطاقة المتجددة وموارد الطاقة النظيفة و منها الهيدروجين الأخضر .

وأشارت "البزار" فى كلمتها إلى خطة الدولة المصرية الطموحة  للانتقال إلى الطاقة النظيفة، والتي ظهرت خلال استضافتها لمؤتمر الدول الأطراف ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ  (COP 27)، في مدينة شرم الشيخ.

وأضافت "البزار"، "أن الدولة المصرية تهدف إلى أن تصل مساهمة قطاع الطاقة المتجددة إلى 20٪ من إجمالي إمدادات الطاقة، بالإضافة إلي أن تصبح مركزًا استراتيجيًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر إقليميًا، وليس فقط على المستوى الوطني.

وتابعت رئيس منتدى البرلمانيين الشباب الدولي التابع للاتحاد البرلماني الدولي، قامت مصر بتدشين المرحلة الأولى ‎من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتسعى الدولة المصرية إلى توفير الأراضي اللازمة لمحطات الطاقة المتجددة.

اتفاقية الأمم المتحدة اتحاد البرلماني الدولي الهيدروجين الاخضر دولة الإمارات العربية خطة الدولة المصرية

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