الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المفوضية الأوروبية»: أوكرانيا جادة فى الانضمام للاتحاد.. وزيارة مرتقبة فبراير المقبل

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا طموحة بشكل غير عادي في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشارت فون دير لاين، في تصريح نقلته وكالة "آكي" الإيطالية، إلى أنه لدعم هذه العملية، ستزور هيئة المفوضين أوكرانيا في أوائل فبراير وسنعقد اجتماعًا مع الحكومة.

وبحسب رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، فإن هناك ما يقرب من 18 إلى 20 ملفًا مختلفًا نعمل عليها بالفعل مع الحكومة الأوكرانية، لذلك سيكون لقاء ممتازا لتعميق وتكثيف الموضوعات المختلفة الموجودة على جدول الأعمال. من المهم بالنسبة لنا أن تتقدم (أوكرانيا) بأعلى مستويات الجودة".

وأعرب الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، الجمعة عن ترحيبه بالجهود الكبيرة التي بذلتها أوكرانيا مؤخرًا لتعزيز سيادة القانون، على الرغم من العدوان العسكري المستمر من قبل روسيا.

ورأى في بيان له، أن تعيين 8 أعضاء جدد في المجلس الأعلى للقضاء مؤخرًا من قبل مجلس القضاة، يسمح لهيئة الحوكمة القضائية الرئيسية هذه باستئناف عملها، لقد دعم الاتحاد الأوروبي بقوة إصلاح المجلس الأعلى للعدل في أوكرانيا ويتطلع إلى استمرار هذا الاتجاه الإيجابي.

وأردف: "يراقب الاتحاد الأوروبي أيضًا عن كثب مواءمة إصلاح المحكمة الدستورية لأوكرانيا (CCU) مع توصيات رأي المفوضية بشأن طلب عضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا لضمان إتمام العملية بما يتماشى مع توصيات لجنة البندقية".

المفوضية الاوروبية أوكرانيا تقدم ​الاتحاد الأوروبي​ الانضمام

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