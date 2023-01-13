الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق داخل مول شهير بحدائق القبة

حريق داخل مول شهير
حريق داخل مول شهير بحدائق القبة

يعاين خبراء المعمل الجنائي موقع حريق نشب داخل أحد المحال التجارية داخل مول شهير، بمنطقة حدائق القبة، لبيان أسبابه وتحديد قيمة الخسائر بناء على قرار النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل مول شهير بحدائق القبة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق، ونجحت القوات في فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران والسيطرة عليها ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاورة.

وتمت عملية السيطرة على النيران وإخمادها.

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وائل لطفي

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