الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تناقش الحرب على غزة.. انطلاق قمة مجموعة الـ7 فى إيطاليا اليوم

الحرب على غزة
الحرب على غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بانطلاق فعاليات قمة مجموعة الـ7 في جنوب إيطاليا بمشاركة عربية وإفريقية، اليوم الخميس.

وتستضيف بلدة (بورجو إينياتسيو) في مقاطعة بوليا الإيطالية قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، في ثلاثة أيام من الجلسات سيتناول خلالها المشاركون قضايا الساعة العالمية الرئيسية.

وسيجمع زعماء الدول الأعضاء السبع (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان وكندا)، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية ممثلًا للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات ومنظمات عالمية وإقليمية بدعوة من رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بحكم أن بلادها هي الرئيس الدوري للمجموعة.

أبرز القضايا التي ستركز القمة على مناقشتها

وتركز القمة على الأزمة الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة والتداعيات على حركة الملاحة في البحر الأحمر والأوضاع في فنزويلا وليبيا، وآفاق التعاون مع إفريقيا والذكاء الاصطناعي والهجرة والأمن الاقتصادي والعلاقات مع الهند وجمهورية الصين الشعبية.

ويتضمن برنامج القمة 6 جلسات عمل حول إفريقيا، تغير المناخ والتنمية، الشرق الأوسط، أوكرانيا، ملف الهجرة، الأمن الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ونشر دبلوماسيون قائمة بالشخصيات المتوقع حضورها في التجمع الذي يستمر من 13 إلى 15 يونيو، ومن بينهم زعماء الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين وتركيا والجزائر وكينيا وموريتانيا.

رئيس المفوضية الأوروبية رئيس المجلس الأوروبي الولايات المتحدة المانيا فرنسا إيطاليا بريطانيا كندا اليابان قمة مجموعة الـ 7 أفريقيا

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