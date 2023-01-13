الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيكيون يتوافدون على مقار الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد

التشيكيون يتوافدون
التشيكيون يتوافدون على مقار الاقتراع

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الجمعة، في إطار الانتخابات الرئاسية التشيكية التي يتنافس فيها ملياردير وجنرال وأكاديمي ويحتمل أن تجري على جولتين، في ظلّ نتائج يتوقع أن تكون متقاربة جدا.

وتظهر استطلاعات الرأي أن المرشحين الخمسة الآخرين يتخلفون كثيرًا عن رئيس الوزراء السابق أندريه بابيش (68 عاما) والجنرال السابق بيتر بافيل (61 عاما) والخبيرة الاقتصادية دانوشي نيرودوفا (44 عاما) وهي المرأة الوحيدة المرشحة لهذا المنصب.

ويخلف الفائز في الانتخابات ميلوش زيمان البالغ 78 عاماً، والذي تنتهي ولايته في مارس 2023، بعدما تميّزت بترؤّس بلاده الاتحاد الأوروبي في العام 2022، في ظل اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ونظراً إلى أنه من غير المرجح أن يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في الدورة الأولى، ويتنافس المرشحّان صاحبا أكبر عدد من الأصوات في جولة ثانية يومَي 27 و28 يناير.

تضخم قياسي

ويواجه الفائز تضخّماً قياسياً تشهده الدولة الواقعة في وسط أوروبا والتي يبلغ عدد سكانها 10,5 ملايين نسمة، فضلاً عن ارتفاع العجز المالي العام المرتبط بالحرب في أوكرانيا.

التشيك الانتخابات الرئاسية مراكز الاقتراع أندريه بابيش بيتر بافيل دانوشي نيرودوفا الرئيس ميلوش زيمان

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