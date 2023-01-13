الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: توجه حكومى نحو التعاون مع الشركات التجارية والصناعية الألمانية

العراق والمانيا
العراق والمانيا

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، وفدًا من غرفة التجارة والصناعة "العربية - الألمانية"، ومجموعة الخبراء للشركات الألمانية.

وأكد السوداني، خلال اللقاء، على توجه الحكومة العراقية نحو تعميق التعاون مع الشركات الألمانية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفدًا مثل غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية، ومجموعة الخبراء للشركات الألمانية".

وأضاف: "اللقاء شهد التأكيد على توجه الحكومة العراقية صوب التعاون مع الشركات الألمانية في مجال الإعمار وتطوير البنى التحتية، وتقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في العراق بمختلف المجالات والقطاعات".

الغاز الطبيعي لصالح أوروبا

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة: "بحثت مع رئيس وزراء العراق إمكانية استيراد الغاز الطبيعي لصالح أوروبا".

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، إلى ألمانيا على رأس وفد حكومي رفيع في زيارة رسمية.

مجلس الوزراء العراق العراق التجارة والصناعة الخبراء المانيا

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