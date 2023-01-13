الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لأعمال إصلاح طارئة.. قطع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية غدًا

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن قطع المياه، بعدة مناطق بغرب الإسكندرية غدًا السبت، بسبب أعمال صيانة طارئة بأحد خطوط الناقلة للمياه لمناطق غرب المحافظة.

وأشارت الشركة في بيان لها اليوم إلى أنه نظرًا لأعمال الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه قطر 1000 مم، المغذي لغرب الإسكندرية، أسفل مزلقان البترول بوادي القمر، سيكون هناك ضعف وانقطاع للمياه ببعض المناطق بنطاق حي العجمي غرب الإسكندرية.

وأوضح البيان أن الأماكن التي سوف تتعرض لضعف وانقطاع وضعف المياه هي: (الدخيلة - العجمي حتى الكيلو 21)، وذلك غدًا السبت 14 يناير، بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مشيرًا إلى أنه سوف تعود المياه بالضغوط  الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتهيب الشركة من المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، فضلًا عن إمكانية تواصل المواطنين من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، أو من خلال خدمة الواتس آب على رقم 01210767877.

شركة مياه الشرب بالاسكندرية قطع المياه غرب الاسكندرية أعمال صيانة طارئة مناطق حي العجمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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