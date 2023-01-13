شادي عبد الوهاب منصور يشارك في معرض الكتاب بـ«تحليل العلاقات الدولية»

"تحليل العلاقات الدولية والتنبؤ بمستقبلها في المناهج الاستخباراتية"، أحدث إصدارات العربي للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، من تأليف دكتور شادي عبد الوهاب منصور، وذلك ضمن مجموعة الكتب السياسية التي تشارك بها العربي في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2023 والتي يبلغ عددها 21 كتابًا.

يسعى كتاب "تحليل العلاقات الدولية والتنبؤ بمستقبلها في المناهج الاستخباراتية"، إلى مناقشة أحد الجوانب التي يندر الحديث عنها في المجال الأكاديمي العربي، وهي مناهج دراسة الاستخبارات، إذ يسعى الكتاب لاستكشاف وإلقاء الضوء على هذا الموضوع عبر الإشارة إلى أبرز المناهج المستخدمة في دراسة العلاقات الدولية من منظور استخباراتي، وذلك بالاستناد لما ورد في الكتابات الأكاديمية حول هذا الموضوع في الدوريات والكتب الأجنبية المتخصصة في الولايات المتحدة وبريطانيا، إذ لا تزال الكتابات الأنجلوسكسونية هي المهيمنة في هذا الإطار.

ــ أبرز التصنيفات المتعارف عليها

ونظرًا لتعدد المناهج المستخدمة في هذا الإطار، فقد سعى كتاب "تحليل العلاقات الدولية والتنبؤ بمستقبلها في المناهج الاستخباراتية"، إلى تقديم أبرز التصنيفات المتعارف عليها لهذه الاقترابات، مع إلقاء الضوء بقدر من التفصيل على كل منهج وأمثلة توضيحية. ويلاحظ أن هذه المناهج لا تقتصر فقط على تقديم أدوات تحليلية مفيدة لدراسة وتحليل الواقع، ولكن كذلك محاولة التنبؤ بالمستقبل. وتم اعتماد تصنيف المناهج التقليدية في دراسة الاستخبارات، ومناهج التحليل المنظمة، كما تم إفراد فصل للحديث عن مناهج التنبؤ بالمستقبل، على غرار السيناريوهات والمحاكاة، وألعاب الحرب، وغيرها، مع الإشارة، في بعض الحالات، إلى التطور التاريخي لهذه المناهج.

وقبل أن يشرع الكتاب في توضيح أبرز هذه المناهج، فقد سعى لتوضيح التحديات التي تواجه التحليل الاستخباراتي، خاصة فيما يتعلق بتحيز الباحث، أو تعرضه للتضليل والخداع، وغيرها من التحديات التحليلية، كما سعى لاستكشاف أبرز الإسهامات الأكاديمية لمعالجة هذه التحديات. ويأمل الكاتب، على هذا النحو، أن يقدم إسهامًا مفيدًا للمكتبة العربية ليس فقط للمهتمين بهذا المجال، ولكن كذلك لدراسي العلاقات الدولية، والمحللين في المراكز البحثية، ومؤسسات صنع القرار.

يذكر أن دكتور شادي عبد الوهاب منصور خبير متخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية، عمل سابقاً كمساعد خبير في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري. وهو حاصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية. صدر له العديد من الدراسات المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية في قضايا الأمن الإقليمي والإرهاب والاستخبارات والشؤون العسكرية والاستراتيجية، من أبرزها: "المقاربة الواقعية لصراعات الدول في زمن الأوبئة، السياسة الدولية"، جدال "الأمن البيئي" بين المنظورات النقدية والتقليدية، السياسية الدولية".