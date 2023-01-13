«المسيحيين في الأردن» على رأس زيارة وفد تنسيقيّة الأساقفة من أجل الأرض المقدّسة.. غدًا

تستقبل غدًا الأردن، وفد تنسيقيّة الأساقفة من أجل الأرض المقدّسة، في زيارة تستمر حتى الخميس 19 يناير 2023، وستتركز موضوع اللقاءات حول المسيحيين في الأردن ودورهم الهام في المجتمع الأردنيّ.

ويشارك في وفد هذه السنة أساقفة يمثلون المجالس الأسقفيّة لكلّ من الولايات المتحدة الأمريكيّة، وكندا، وإنجلترا وويلز، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، واسكتلندا، وإيطاليا، وإسبانيا، ودول الشمال، وجنوب إفريقيا، وسويسرا، وألبانيا، وسلوفاكيا، وممثلين عن الكنيسة الأنجليكانيّة ومجلس أساقفة أوروبا واتحاد لجنة أساقفة الاتحاد الأوروبي إلى جانب مندوبين عن مؤسّسات كاثوليكيّة مختلفة.

وسيعقد الأساقفة اجتماعات مع: النيابة البطريركيّة اللاتينيّة في الأردن، والسفارة البابويّة، والشبيبة المسيحيّة في الأردن، وجمعية كاريتاس الأردن، وإدراة مدارس البطريركيّة اللاتينيّة، ومركز سيّدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة، كما وعدد من البعثات الدبلوماسيّة العاملة في المملكة.

كما سيزور الأساقفة رعايا عجلون والفحيص والجبيهة، وسيشاركوا في قداس الأحد مع المؤمنين المحليين.

يذكر أنه أحيت الكنائس الكاثوليكية في الأردن، صباح اليوم، يوم الحج الـ23 إلى موقع معموديّة السيد المسيح (المغطس) بقداس احتفالي حاشد ترأسه البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، وحضور آلاف الحجاج من مختلف مناطق المملكة.

وحضر القداس العديد من الأساقفة المشاركين ضمن وفد ’ تنسيقية الأساقفة من أجل دعم الأرض المقدّسة‘القادمين من دول أوروبية وأميركا الشمالية، إلى جانب عدد من النواب والشخصيات والسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة، كذلك الكهنة والرهبان والراهبات.

وخلال الاحتفال الديني، بارك البطريرك القدس للاتين الحضور بماء نهر الأردن المقدس، وألقى غبطته عظة القداس، متحدثًا فيه عن معاني المعمودية الروحيّة والإنسانيّة قائلاً: المعمودية هي فخر لكنها أيضًا مسؤولية في نشر المحبة والقيم الإنسانيّة والروحيّة.

تم خلال الاحتفال رفع الأدعيّة والصلوات من أجل ديمومة الأمن والاستقرار في الأردن تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، ومن أجل تمتين الوحدة الوطنية، والدعاء بأن يعم السلام والعدالة في القدس وفلسطين وسائر دول المنطقة والعالم.

واختتم القداس بكلمة ألقاها أمين سر النيابة البطريركية اللاتينية الأب عماد علمات شكر فيها باسم البطريركية اللاتينية وجميع الكنائس الكاثوليكية، الجهات الحكوميّة والأمنيّة والكنسية التي عملت بتعاونٍ لإنجاح يوم الحج الكاثوليكي لعام 2023، كما قدّم الشكر للسفراء والأساقفة من الدول الصديقة على محبتهم للأردن، وزيارة موقع المعمودية، متمنيًا أن يكون العام الحالي مزدهرًا بحضور حجاج من مختلف أنحاء العالم إلى الأردن المقدّس.