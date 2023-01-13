الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«المسيحيين في الأردن» على رأس زيارة وفد تنسيقيّة الأساقفة من أجل الأرض المقدّسة.. غدًا

كنيسة
كنيسة

تستقبل غدًا الأردن، وفد تنسيقيّة الأساقفة من أجل الأرض المقدّسة، في زيارة تستمر حتى الخميس 19 يناير 2023، وستتركز موضوع اللقاءات حول المسيحيين في الأردن ودورهم الهام في المجتمع الأردنيّ.

ويشارك في وفد هذه السنة أساقفة يمثلون المجالس الأسقفيّة لكلّ من الولايات المتحدة الأمريكيّة، وكندا، وإنجلترا وويلز، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، واسكتلندا، وإيطاليا، وإسبانيا، ودول الشمال، وجنوب إفريقيا، وسويسرا، وألبانيا، وسلوفاكيا، وممثلين عن الكنيسة الأنجليكانيّة ومجلس أساقفة أوروبا واتحاد لجنة أساقفة الاتحاد الأوروبي إلى جانب مندوبين عن مؤسّسات كاثوليكيّة مختلفة.

وسيعقد الأساقفة اجتماعات مع: النيابة البطريركيّة اللاتينيّة في الأردن، والسفارة البابويّة، والشبيبة المسيحيّة في الأردن، وجمعية كاريتاس الأردن، وإدراة مدارس البطريركيّة اللاتينيّة، ومركز سيّدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة، كما وعدد من البعثات الدبلوماسيّة العاملة في المملكة.

كما سيزور الأساقفة رعايا عجلون والفحيص والجبيهة، وسيشاركوا في قداس الأحد مع المؤمنين المحليين.

يذكر أنه أحيت الكنائس الكاثوليكية في الأردن، صباح اليوم، يوم الحج الـ23 إلى موقع معموديّة السيد المسيح (المغطس) بقداس احتفالي حاشد ترأسه البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، وحضور آلاف الحجاج من مختلف مناطق المملكة.

وحضر القداس العديد من الأساقفة المشاركين ضمن وفد ’ تنسيقية الأساقفة من أجل دعم الأرض المقدّسة‘القادمين من دول أوروبية وأميركا الشمالية، إلى جانب عدد من النواب والشخصيات والسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة، كذلك الكهنة والرهبان والراهبات.

وخلال الاحتفال الديني، بارك البطريرك القدس للاتين الحضور بماء نهر الأردن المقدس، وألقى غبطته عظة القداس، متحدثًا فيه عن معاني المعمودية الروحيّة والإنسانيّة قائلاً: المعمودية هي فخر لكنها أيضًا مسؤولية في نشر المحبة والقيم الإنسانيّة والروحيّة.

تم خلال الاحتفال رفع الأدعيّة والصلوات من أجل ديمومة الأمن والاستقرار في الأردن تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، ومن أجل تمتين الوحدة الوطنية، والدعاء بأن يعم السلام والعدالة في القدس وفلسطين وسائر دول المنطقة والعالم.

واختتم القداس بكلمة ألقاها أمين سر النيابة البطريركية اللاتينية الأب عماد علمات شكر فيها باسم البطريركية اللاتينية وجميع الكنائس الكاثوليكية، الجهات الحكوميّة والأمنيّة والكنسية التي عملت بتعاونٍ لإنجاح يوم الحج الكاثوليكي لعام 2023، كما قدّم الشكر للسفراء والأساقفة من الدول الصديقة على محبتهم للأردن، وزيارة موقع المعمودية، متمنيًا أن يكون العام الحالي مزدهرًا بحضور حجاج من مختلف أنحاء العالم إلى الأردن المقدّس.

البطريركي ة اللاتيني ة الاوروبي الدبلوماسي ة الرهبان والراهبات الكنائس الكاثوليكية الكاثوليكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس السبت معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

هطول أمطار بعدد من مدن كفر الشيخ.. واستمرار رحلات الصيد

بنماذج عالمية.. «الزراعة» تستعد لتوقيع عقود تطوير حديقة الحيوان

أجهزة الأمن تنفذ 86197 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

مصرع طالبة تناولت قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ في شبين القناطر

ضبط تاجري هيروين في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى