الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

منها تحسين الرقابة العامة على الانتخابات.. بوتين يصدر عددا من التعليمات للحكومة

الرئيس الروسى فلاديمير
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عددا من التعليمات والتوجيهات المهمة للحكومة والهيئات في روسيا لتنفيذها والنظر فيها في المستقبل القريب.

وكان من أبرز التعليمات التي أعلن عنها الرئيس الروسي، النظر في مسألة تحسين الرقابة العامة على الانتخابات في روسيا.

كما أصدر "بوتين" تعليمات حول اتخاذ التدابير اللازمة لتزويد المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا بالأدوية لمعالجة العدوى، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

وأكد الرئيس الروسي أنه بحلول يوليو المقبل، يجب النظر في مسألة فرض غرامات على الشركات بسبب تسريب البيانات الشخصية.

وأضاف "بوتين" أنه بحلول مايو المقبل، يجب النظر في مقترحات حول تطبيق المسؤولية الجنائية على الأشخاص الذين يتعاملون بتمييز ضد الروس الذين يعيشون في الخارج.

كما طالب الرئيس الروسي بتقديم مقترحات لإعفاء الأطباء من الخدمة العسكرية، في حال تم استدعاؤهم للخدمة في إطار التعبئة.

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- الرئيس الروسي يدعو لإنشاء مركز خاص لتأهيل جرحى العملية الخاصة

كما أعلن بوتين إنشاء مركز خاص لتأهيل جرحى العملية الخاصة وتأسيس نظام لدعمهم.

ومن بين تعليمات بوتين، إجراء تقييم قانوني للاضطهاد غير القانوني للشخصيات العامة والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان في أوكرانيا.

كما طالب الرئيس الروسي بتقديم مقترحات لتطوير كتب مدرسية وكتيبات عن التاريخ والعلوم الاجتماعية، بما في ذلك التعليم الابتدائي.

وتابع "بوتين"، "حتى مطلع مايو المقبل، اتخاذ إجراءات لمنع استخدام الأصفاد بحق النساء والأطفال والمتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة".

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كما دعا الرئيس الروسي لحماية سكان مناطق دونباس وزابوروجيه وخيرسون من الملاحقة الجنائية من قبل أوكرانيا لأسباب سياسية.

- بوتين: معدل البطالة فى روسيا كان ضئيلًا خلال عام 2022

وقبل يومين، قال الرئيس الروسي، إن حجم البطالة في البلاد كان ضئيلًا خلال عام 2022، مشيرًا إلى أن المعدل استقر عند 3,7%، كما كان معدل التضخم أقل من المتوقع.

وأكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الحكومة الروسية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - ضرورة تحقيق زيادة في الدخل الحقيقي للسكان، وتوجيه اتجاه معدل التضخم للانخفاض لصالح السياسة الاقتصادية الحالية.

الرئيس الروسي روسيا الانتخابات الرقابة العامة جرحى العملية الخاصة أوكرانيا حقوق الانسان

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