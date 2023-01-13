مصدر بالمصري يكشف حقيقة حصول دغموم على 3 إنذارات قبل مباراة الأهلي

أكد مصدر مسؤول بالنادي المصري أن الجزائري عبد الرحيم دغموم، لم يحصل على ثلاث إنذارات قبل مباراة الأهلي والتي أقيمت بالأمس وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

واوضح المصدر ان اللاعب كان قد حصل على إنذاره الأول في مباراة الزمالك بالاسبوع الخامس من عمر الدوري، ثم الإنذار الثاني بمباراة المقاولون العرب بالأسبوع الثامن، والإنذار الثالث بمباراة أسوان في الأسبوع العاشر، والذي حصل عليه اللاعب خلال المباراة بالوقت بدل الضائع عقب احتساب ركلة الجزاء لفريق أسوان، ولم يظهر ذلك على شاشة التليفزيون بسبب كثرة إعادة لقطة احتساب ركلة الجزاء.

وتابع المصدر أنه تم إيقاف اللاعب عن مباراة الداخلية بالاسبوع الحادي عشر لحصوله على الإنذار الثالث، وشارك من مباراة الاتحاد بالاسبوع الثاني عشر وحصل خلال هذه المباراة على إنذار والذي يعتبر الأول له.

واختتم انه في مباراة المصري والإسماعيلي ايضا تعرض اللاعب للاصابة قبل نهاية المباراة، وعند دخول الجهاز الطبي أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لدكتور الفريق وليس للاعب بداعي إضاعة الوقت.

يذكر ان فريق المصري يأتي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، و انتهت مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري.

ورفع الأهلي رصيده عند 31 نقطة في الصدارة كما ارتفع رصيد المصري البورسعيدي عند 18 نقطة في المركز الثامن.