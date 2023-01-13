الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

ضبط شركة لتسويق السلع إلكترونيًا بدون ترخيص في القليوبية

محافظ القليوبية من
محافظ القليوبية من الحدث

قاد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة تموينية مكبرة تمكنت خلالها من ضبط أحد المخازن التابعة لإحدى الشركات الكبرى التي تعمل في مجال تجارة السلع التموينية وتسويقها لتجار الجملة إلكترونيا أو عن طريق سيارات النقل، مقامة على مساحة فدانين بقرية زاوية النجار بقليوب، بدون ترخيص، وخارج الحيز العمراني ويحتوي على كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر والمخزنة بدون سندات أو فواتير بهدف عدم تداولها واحتكارها بالإضافة إلى ضبط كميات من السكر المخصص بيعه في التموين.

جاءت الحملة بحضور العميد أحمد عبدالعليم، مدير مباحث تموين القليوبية، وممثلي الطب البيطري والتموين والصحة ومدير المتابعة بالمحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط 14 طن أرز و30 طن زيت و5 أطنان دقيق و16 طن مكرونة، و13 طن بقوليات، و6 أطنان سكر تموين غير مخصص للبيع الحر.

ووجّه المحافظ، مباحث التموين ومديرية التموين والأجهزة المختصة بالتحفظ على كل السلع المخالفة لعرضها على النيابة، والتنسيق لبيعها في المعارض التي تقيمها المحافظة بالمدن المختلفة لتلبي احتياجات المواطنين بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

تأتي الحملة في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، وكذلك التأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية.

وأكد المحافظ، أنه سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في إقامة العديد من المنافذ والشوادر بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية أمام المواطنين.

الحدث
الحدث
الحدث
الحدث
السلع الاستراتيجية السلع الغذائية السلع والمواد الغذائية السلع التموينية السلع الغذائي الحيز العمراني الشركات الكبرى

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وائل لطفي

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