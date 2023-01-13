تنمية المواهب.. إليك هذه الخطوات لتعلم فن رقص الباليه

يمكن لأي شخص القيام بالرقص، فإذا كنت كبيرًا أو صغيرًا، طويلًا أو قصيرًا، ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، يمكنك الرقص، ويتطلب رقص الباليه التفاني ويتطلب تدريبًا جادًا، ولكن يمكنك بالتأكيد تعلم الأساسيات لإعداد نفسك لمزيد من الدراسة.

وعملا بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "تنمية المواهب"، سوف تستكشف هذا الموضوع عن طريق موقع wikihow كيفية الاستعداد للتدريب، والوضع الأساسي في الباليه، وبعض التقنيات الأولى التي من المحتمل أن تواجهها، وتذكر أن أهم جزء في رقص الباليه هو الاستمتاع.

الاستعداد للرقص

شد عضلاتك جيدًا، لتمدد مهم لإرخاء العضلات وتقوية العضلات وإطالة قوامك، من الضروري أن يتم ذلك في بداية كل جلسة باليه، بما في ذلك قبل الأداء، عند ممارسة الباليه، من المهم التمدد يوميًا لمدة 15-30 دقيقة على الأقل، لإعطاء العضلات فرصة كبيرة للإحماء، مما يقلل من خطر الإصابة، ويجب عليك أيضًا التمدد "لتهدأ" في نهاية رقص الباليه.

ارتدِ دائمًا نعال الباليه، فيجب أن تكون أحذية الباليه المجهزة بشكل صحيح دافئة، لكن ليست ضيقة جدًا لدرجة أنها تقطع تدفق الدم وتسبب خدرًا في القدمين، وهناك أنماط وأنواع مختلفة من الأحذية، لذا اسأل مدرس الباليه أو البائع في المتجر للحصول على المشورة، مع الأخذ في الاعتبار نواياك في الرقص.

لا تشتري أحذية لتنمو فيها، لأن قدميك ستبدو مرنين عند الإشارة وستبدو مسطحة، ويجب أن تناسبهم حيث يتم ربط الرباط بشكل فضفاض قليلاً، وإذا كان الرباط أطول من الخنصر، فعليك قصه حتى يصبح بحجم ظفر إصبعك تقريبًا، والرباط يكمل فقط الملاءمة، وليس مصنوعًا لتشديد الأحذية الكبيرة بشكل مفرط.

إذا كنت لا تستطيع شراء أحذية الباليه، فلا بأس بذلك، واستخدم الجوارب بدون اللاصق في الأسفل، حتى تتمكن من الالتفاف.

ارتدِ ملابس رياضية مريحة ودافئة، وأهم شيء أن تكون مرتاحًا، وأنك لا ترتدي ملابس فضفاضة أو فضفاضة حتى تتأكد من أنك تتشكل وتتحرك بشكل صحيح في المرآة، وعادةً ما يكون ارتداء الثياب السوداء العادية والجوارب الوردية رهانًا آمنًا، ونعال الباليه الوردي أو الأسود مناسبة أيضًا.

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إذا قمت بالتسجيل في فصل دراسي، فتحقق من مدرسك لمعرفة ما إذا كان هناك قواعد لباس في المدرسة، وقد تطلب بعض المدارس من الطلاب ارتداء نفس الشيء والبعض الآخر قد يتطلب فقط أي نوع من الثياب والجوارب الضيقة وأحيانًا تنانير الباليه، وفي الغالب يحتاجون إلى ملابس ضيقة حتى يتمكنوا من رؤية أن عضلاتك تعمل بشكل صحيح وما إلى ذلك.

ابحث عن مساحة مناسبة للتدريب، والباليه لا يتعلق بتعلم الحركات وأكثر عن إتقانها، فالحركات نفسها بسيطة نسبيًا، لكن الوضع والتوقيت والأناقة المطلوبة تستغرق عمرًا من الممارسة، لهذا السبب، ومن الأفضل دائمًا ممارسة الباليه في ستوديو باليه تحت إشراف مدرب جيد، والذي سيكون قادرًا على تصحيح وضعيتك والتأكد من أنك ترقص بشكل صحيح

إذا كنت تريد التدرب في المنزل، فتأكد من أن لديك مساحة مفتوحة كافية للتنقل بحرية، ويفضل أن تكون على أرضية من الخشب الصلب، ويمكن أن يحل ظهر الكرسي محل الحاجة إلى البار، وضع مرآة كبيرة حتى تتمكن من التحقق من وضعيتك ومعرفة ما تفعله.