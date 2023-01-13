44 قرار غلق لمنشآت طبية مخالفة فى كفر الشيخ

شهدت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ عدد من الفعاليات، ونظمت عدد من الحملات على المنشآت الطبية الخاصة.

قالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم المرور على 136 منشأة طبية خاصة، ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل تحاليل طبية، وتم إغلاق منشأة طبية مخالفة، وسيتم استصدار 44 قرار إغلاق للمنشآت المخالفة للاشتراطات والتراخيص الطبية،

وتستمر الحملات الأسبوعية، لضبط المنشآت المخالفة للاشتراطات وغلقها لحين تلافي السلبيات، لرفع كفاءة منشآت المنظومة الطبية الخاصة داخل المحافظة، وتحقيقا لجودة الأداء.



وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن فريق مركز تدريب البلهارسيا بإدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية، تمكن من تجميع 205 عينة من إدارة الرياض الصحية، وإدارة كفر الشيخ الصحية، كعينات عشوائية لفحصها، لعلاج الحالات الايجابية، والتنسيق مع إدارة مكافحة القواقع لمعالجة المجاري المائية، وأنه تم تفعيل العمل بمركز تدريب البلهارسيا لخدمة المواطنين، والقيام بأعمال الفحص للمربعات التي يوجد بها ترع و مصارف، وأعمال زراعة وصيد لفحص عينات البول، والبراز لاكتشاف البؤر المصابة بالبلهارسيا، وعمل العلاج الجموعي لهذه البؤر، تطبيقا لرؤية مصر في القضاء على الأمراض المدارية المهملة 2030، تطبيقا لاستراتيجية الوزارة في القضاء على البلهارسيا في 2024.

