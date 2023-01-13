الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ركلات الترجيح تقود برشلونة للإفلات من فخ بيتيس ومواجهة ريال مدريد بنهائي السوبر الإسباني

برشلونة وريال بيتيس
برشلونة وريال بيتيس

صعد برشلونة للدور النهائي في بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 4 / 2 بركلات الترجيح، على ريال بيتيس، الخميس، على ملعب (الملك فهد) بالعاصمة السعودية الرياض.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 / 1، حيث تقدم برشلونة بهدف حمل توقيع نجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 40، لكن نبيل فقير أدرك التعادل لبيتيس في الدقيقة 77.

ولجأ الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لتتواصل خلاله الإثارة، بعدما أحرز أنسو فاتي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 93، غير أن لورينزو مورن، منح التعادل لبيتيس من جديد في الدقيقة 101.

وانتهى الوقت الإضافي، الذي شهد طرد المكسيكي أندريس جواردادو لاعب بيتيس في الدقيقة 118 لحصوله على الإنذار الثاني بالتعادل 2 / 2، ويحتكم الفريقان في النهاية لركلات الترجيح التي ابتسمت لبرشلونة.

وبذلك، ضرب برشلونة موعدا ناريا في المباراة النهائية، التي تجرى يوم الأحد المقبل مع غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي حجز مقعده في النهائي عقب فوزه 4 / 3 بركلات الترجيح على بلنسية في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1.

ويشارك ريال بيتيس في كأس السوبر هذا الموسم بعد تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي عقب فوزه على بلنسية في النهائي، في حين يلعب برشلونة في المسابقة، بعد نيله وصافة الدوري الإسباني في الموسم ذاته خلف ريال مدريد، الفائز بالبطولة.

برشلونة ريال بيتيس كأس السوبر الإسباني ريال مدريد

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