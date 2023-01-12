أشرف العشرى: مصر والسعودية عماد الأمة العربية

قال أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن العلاقات المصرية السعودية تشهد تقارب كبير، حيث هناك تنسيق دائم بين السعودية والدولة المصرية، خاصة وأن البلدين يمثلان عماد الأمة العربية، كما أن أول أهدافهم استقرار المنطقة العربية بالكامل.

العلاقات المصرية العربية

وأكد أشرف العشري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا المساء" مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تقاربا شديدا بين وجهة النظر المصرية والسعودية في مختلف القضايا العربية الخاصة باتباع سبل استقرار المنطقة.

الجلسة المصرية السعودية

وأضاف في حديثه أن الجلسة الخامسة السعودية المصرية تناولت الكثير من القضايا العربية وأهمها كيفية قضية استعادة سوريا مرة أخرى، مشيراً أنه لم يتم الإعلان حتى الآن على كافة القضايا التي طرحت بالجلسة الخامسة بين الوفد المصري والسعودي.