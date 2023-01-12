حجازي: مد مهلة سداد مصروفات الصف الثالث الثانوى ليوم 28 فبراير

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مد مهلة سداد مصروفات الصف الثالث الثانوى إلى يوم 28 فبراير.

جاء ذلك ردًا من وزير التعليم، على مناشدة أحد أولياء الأمور عبر الجروب التعليمي، "حوار مجتمعي تربوي"، وجاء نص السؤال كالتالي: "مناشدة للدكتور رضا حجازي من أولياء أمور الثانوية العامة رجاء مد مهله تسديد المصروفات.

وأضافت، "فيه مشكله ياريت توصليها بخصوص المصاريف المدرسه أعلنت أن أخر يوم لتسليم ورق الأولاد ثالثة ثانوي يوم الاثنين والمطلوب دفع تأمين التابلت 100 والمصاريف 500 ورسوم امتحان 210 يعنى 800 جنيه المبلغ دة في الظروف دي وكمان في نصف الشهر يعني ربنا عالم مع الدروس كمان وكمان يحددوا ميعاد ويقولوا بعد الميعاد مش هنستلم الورق طب نعمل إيه".

ورد وزير التعليم قائلًا: "تم مد مهلة سداد مصروفات الصف الثالث الثانوي إلى يوم 28 فبراير".

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعديل جدول امتحانات نصف العام للطلاب المصريين في الخارج بالصفوف الأولى «الأول والثاني والثالث من المرحلة الابتدائية» والمقرر إجراؤها إلكترونيًا.

وكان قد وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تشكيل لجنة عليا لتطوير منظومة امتحانات الجاليات المصرية بالخارج تختص باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بمنظومة أبناؤنا في الخارج ومدارس المسار المصري ومتابعة عملية تطويرها من كافة الجوانب الفنية والتكنولوجية والمالية.