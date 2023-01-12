ضبط 3 طن سماد زراعي و200 كرتونة شيبسي مجهولة المصدر بالغربية

وجهت الرقابة التجارية بالإدارة العامة للتجارة الداخلية بتموين الغربية، اليوم الخميس، حملة موسعة بدائرة بندر ومركز طنطا، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وتحت إشراف المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وبناءً علي تعليمات هيئة الرقابة الادارية.

وشكلت الحملة من مفتشي الرقابة التجارية، تحت إشراف عادل الكفافى، مدير عام الإدارة العام للتجارة الداخلية، وعضوية كل من محمد السنوسي ووحيد ميشيل وجورج غطاس.

وأسفرت عن ضبط ضبط صاحب محل اسمدة لحيازته 60 شيكارة سماد زراعي زنة الشيكارة 50 كيلو جرام باجمالي 3 طن سماد زراعي متحجر ومشتبه في صلاحيته.

كما تم ضبط محل لبيع المواد الغذائية لحيازته 264 علبة جبنة مخالفة لاشتراطات التخزين مما يؤثر علي صلاحيتها للاستهلاك الادمي.

كما تم ضبط صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته 200 كرتونة بطاطس شيبسي و30 كرتونة بسكوت شيكولاتة لتلاعب في تاريخ الإنتاج مدخلًا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين

وحررت المحاضر اللازمة عن كل واقعة.

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