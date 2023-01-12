مشروع اكتشاف ورعاية المواهب الكروية «كابيتانو مصر» يعلن عن حاجته لمدربين

أعلن المشروع القومي لاكتشاف ورعاية المواهب الكروية «كابيتانو مصر»، عن حاجته لمدربين كرة قدم للمشروع الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة لرعاية واكتشاف الموهوبين فى كرة القدم للمرحلة السنية مواليد 2008 بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتم الإعلان عن الشروط التى ينبغى توافرها فى مدرب كرة القدم تتمثل في:

- مؤهل عال ويفضل خريج كلية التربية الرياضية تخصص كرة قدم - حاصل على إحدى الرخص التدريبية فى كرة القدم -يفضل العمل بهذه المراحل السنية - يفضل اجادة إحدى اللغات الاجنبيه - اجادة استخدام البور بونيت وادوات الاتصال الحديثة لتطوير الأداء - التواجد بمحافظات (القاهرة/الإسكندرية /الاسماعيلية /الشرقية/الغربية/ الدقهلية/أسيوط).

وحدد المشروع القومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين في كرة القدم كابيتانو مصر أن آخر موعد للتقديم يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023 م، على أن تُعقد المقابلات الشخصية للمدربين المتقدمين عن طريق اللجنة العلمية و الإدارة الفنية للمشروع.

ويُمكن للمدربين الراغبين التقدم للالتحاق بفرصة العمل المُعلنة الدخول على الرابط التالي وتسجيل البيانات وارفاق المستندات عبر هذا الرابط.