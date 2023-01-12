الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار عاجل من محكمة النقض في قضية تعرية «سيدة الكرم»

النقض
النقض

قضت محكمة النقض بتأييد براءة المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميًا باسم  “سيدة الكرم”. 

كانت محكمة جنايات قضت ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية "س. ث" 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم" بمركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.

وتعود الأحداث إلى يوم 20 من شهر مايو من عام 2016، عندما شهدت قرية "الكرم" أعمال عنف على إثر ترديد شائعات بوجود علاقة بين "نجوى. ف" مسلمة زوجة المتهم الرئيسي في الأحداث "نظير. أ"، و"أشرف. د"، مسيحي مما أدى إلى اشتعال الأحداث بالقرية وأسفر عن ذلك حرق 5 منازل وإصابة اثنين.

وحرّرت سيدة تدعى سعاد ثابت، 68 سنة، ربة منزل، محضر شرطة اتهمت فيه آخرين، بتعريتها بعد تمزيق كامل ملابسها وضربها وسحلها أمام منزلها وحرق المنزل بحسب ما جاء في محضر الاتهام، وقررت النيابة العامة حفظ التحقيقات في الواقعة لعدم كفاية الأدلة، إلا أن هيئة الدفاع عن المجني عليها  قدمت تظلمًا أمام محكمة الجنايات بالمنيا، للمطالبة بإعادة التحقيقات وتم قبول التظلم لإعادة مداولة القضية والتي تأجلت لجلسة الغد للنطق بالحكم في القضية.

محكمة النقض تأييد براءة سيدة الكرم المتهمين

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وائل لطفي

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