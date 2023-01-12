الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هند صبرى تشوّق الجمهور بالفرصة الثانية: التفاصيل 22 يناير

هند صبري
هند صبري

دائمًا ما تحمل البدايات فرصا جديدة، وهكذا كان الحال بالنسبة لهند صبري. شاركت النجمة هند صبري مؤخرًا مع متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا تقول فيه "حاسة بالامتنان لفرص تانية كتيرة استفدت بيها خلال حياتي، ودلوقتي باشتغل على موضوع قريب جداً من قلبي وباستعجل الوقت عشان أحكي لكم عليه يوم 22 يناير، ولحد اليوم ده أتمنى تتابعوا @secondchance عشان تعرفوا عنه".

هند صبري واحدة من أبرز نجمات العالم العربي، سجلت نجاحات عديدة عبر أكثر من 50 عملا بالسينما والتليفزيون والراديو، وحققت أفلامها نجاحاً جماهيرياً مثل "الفيل الأزرق 2" و"كيرة والجن"، وهما أعلى فيلمين في تاريخ شباك التذاكر المصري، كما نالت أدوارها تقديراً نقدياً وفازت عنها هند بأكثر من 30 جائزة، منها 5 جوائز عن دور البطولة في فيلم أسماء (2011) الذي جسدت به معاناة امرأة مصابة بالإيدز. تسعى هند عبر أدوارها لدعم قضايا اجتماعية، وخاصة فيما يخص المرأة، وهي تبذل جهوداً اجتماعية مع منظمات دولية مثل برنامج الغذاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة، ونالت وسام الفنون والآداب برتبة فارس من وزارة الثقافة الفرنسية، كما أصبحت سفيرة ونجمة لعدد من العلامات التجارية العالمية، وقد أسست شركة "سلام للإنتاج"
https://www.instagram.com/p/CnUjSO1rK_D/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

 

www التواصل الاجتماعي العلامات التجارية العالمية السينما والتليفزيون برنامج الغذاء النجمة هند صبري هند صبري

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