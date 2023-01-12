الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعديل جدول امتحانات نصف العام للطلاب المصريين في الخارج

رضا حجازي
رضا حجازي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعديل جدول امتحانات نصف العام للطلاب المصريين في الخارج بالصفوف الأولى «الأول والثاني والثالث من المرحلة الابتدائية» والمقرر إجراؤها إلكترونيًا.

وكان قد وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تشكيل لجنة عليا لتطوير منظومة امتحانات الجاليات المصرية بالخارج تختص باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بمنظومة أبناؤنا في الخارج ومدارس المسار المصري ومتابعة عملية تطويرها من كافة الجوانب الفنية والتكنولوجية والمالية.

كما وافق وزير التربية والتعليم، على ضم امتحانات مدارس المسار المصري لجميع الصفوف الدراسية إلى منظومة امتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2022-2023، وتطبق عليهم جميع الإجراءات المعمول بها للطلاب المتقدمين لامتحانات ابناؤنا في الخارج عدا طريقة عقد الامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي سيتم إرسال الامتحانات الكترونيا لجميع الصفوف مجمعة لكل فصل دراسي  من خلال البريد الإلكتروني لكل مدرسة، ويوميا بالنسبة لطلاب الصف الثالث الاعدادي، وتلتزم المدارس بطباعة تلك الامتحانات، وتعقد الامتحانات ورقيًا بالمدارس، وإرسال أوراق الإجابة من خلال الحقائب الدبلوماسية إلى الإدارة العامة للامتحانات.

وحددت وزارة التربية والتعليم، الإجراءات التالية لامتحانات وهي كالتالي:

- إتاحة تسجيل جميع الطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي على المنصة الالكترونية لابناؤنا في الخارج.

- الدفع الالكتروني لرسوم الامتحانات من خلال المنصة.

- إنشاء رابط إلكتروني يتم إرساله إلى المدارس للتعامل به والمتابعة من خلال المختصين بإدارة ابناؤنا في الخارج.

- إعداد حساب لكل مدرسة، يدخل من خلاله مسئول الإحصاء بالمدرسة لتسجيل درجات الأنشطة.

- التواصل مع المدارس بصورة مباشرة لإرسال كشوف بأسماء الطلاب المقيدين في جميع الصفوف من الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الثانوي (نسخة ورقية وأخرى الكترونية).

- استلام استمارات التقدم والمستندات لبحث مدى أحقية الطلاب في التقدم.

- يتم فصل طلاب مدارس المسار من المنصة عن طريق العاملين بإدارة أبناؤنا في الخارج وإدارة نظم المعلومات.

- إصدار أرقام جلوس الطلاب في جميع الصفوف الدراسية بعد إتمام عملية بحث أحقية التقدم، وإرسالها إلى المدارس من خلال البريد الإلكتروني.

- يتم ارسال الامتحانات إلكترونيًا لكل فصل دراسي من خلال البريد الإلكتروني لكل مدرسة، وتلتزم المدارس بطباعة تلك الامتحانات.

- يتم أداء الامتحانات ورقيا بالمدارس وارسال كراسات الإجابة إلى الإدارة العامة للامتحانات من خلال الحقائب الدبلوماسية.

- إصدار الشهادات بالمواد والدرجات والتقييمات- استلام أوراق الإجابة وإعداد لجنة تقدير الدرجات واستخراج النتائج وإرسالها إلى المدارس من خلال البريد الإلكتروني.

- إصدار الشهادات بالمواد والدرجات والتقييمات وفقًا للقرارات الوزارية المعمول بها بالمدارس المصرية في مصر.

- سرعة إرسال كشوف أسماء الطلاب وأصول مستندات التقدم للامتحانات للعام الدراسي 2022-2023 في جميع الصفوف الدراسية حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة للامتحانات.

received_888752878987790
received_888752878987790
received_1277333696183481
received_1277333696183481
received_573973461214482
received_573973461214482
received_2240340926158739
received_2240340926158739
أبناؤنا في الخارج الالكترونية التربية والتعليم والتعليم الفني الابتدائي الامتحانات الالكتروني الجاليات المصرية بالخارج الثاني الثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

حبس متهم ضبط بحوزته حشيش بالمرج

جامع قمامة يسعى للعالمية.. الشرقاوي:«بيج رامي مثلي الأعلى.. وحلمي رفع علم مصر»

الأمم المتحدة: السنوات الثمانى الأخيرة كانت الأكثر حرًا على الإطلاق

هند صبرى تشوّق الجمهور بالفرصة الثانية: التفاصيل 22 يناير

خبراء اقتصاديون عن مبادرة الـ11%: تدعم القطاعات الإنتاجية وتزيد القدرة على مواجهة الأزمات العالمية

بايدن يؤكد تعاونه الكامل مع القضاء في ملف الوثائق السرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصي الهاشمي.. وقوة الدولة الأردنية في الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

تشييع جثمان والد ريم البارودى من مدينة نصر

مباراة فيوتشر وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال