قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعديل جدول امتحانات نصف العام للطلاب المصريين في الخارج بالصفوف الأولى «الأول والثاني والثالث من المرحلة الابتدائية» والمقرر إجراؤها إلكترونيًا.

وكان قد وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على تشكيل لجنة عليا لتطوير منظومة امتحانات الجاليات المصرية بالخارج تختص باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بمنظومة أبناؤنا في الخارج ومدارس المسار المصري ومتابعة عملية تطويرها من كافة الجوانب الفنية والتكنولوجية والمالية.

كما وافق وزير التربية والتعليم، على ضم امتحانات مدارس المسار المصري لجميع الصفوف الدراسية إلى منظومة امتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2022-2023، وتطبق عليهم جميع الإجراءات المعمول بها للطلاب المتقدمين لامتحانات ابناؤنا في الخارج عدا طريقة عقد الامتحان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي سيتم إرسال الامتحانات الكترونيا لجميع الصفوف مجمعة لكل فصل دراسي من خلال البريد الإلكتروني لكل مدرسة، ويوميا بالنسبة لطلاب الصف الثالث الاعدادي، وتلتزم المدارس بطباعة تلك الامتحانات، وتعقد الامتحانات ورقيًا بالمدارس، وإرسال أوراق الإجابة من خلال الحقائب الدبلوماسية إلى الإدارة العامة للامتحانات.

وحددت وزارة التربية والتعليم، الإجراءات التالية لامتحانات وهي كالتالي:

- إتاحة تسجيل جميع الطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي على المنصة الالكترونية لابناؤنا في الخارج.

- الدفع الالكتروني لرسوم الامتحانات من خلال المنصة.

- إنشاء رابط إلكتروني يتم إرساله إلى المدارس للتعامل به والمتابعة من خلال المختصين بإدارة ابناؤنا في الخارج.

- إعداد حساب لكل مدرسة، يدخل من خلاله مسئول الإحصاء بالمدرسة لتسجيل درجات الأنشطة.

- التواصل مع المدارس بصورة مباشرة لإرسال كشوف بأسماء الطلاب المقيدين في جميع الصفوف من الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الثانوي (نسخة ورقية وأخرى الكترونية).

- استلام استمارات التقدم والمستندات لبحث مدى أحقية الطلاب في التقدم.

- يتم فصل طلاب مدارس المسار من المنصة عن طريق العاملين بإدارة أبناؤنا في الخارج وإدارة نظم المعلومات.

- إصدار أرقام جلوس الطلاب في جميع الصفوف الدراسية بعد إتمام عملية بحث أحقية التقدم، وإرسالها إلى المدارس من خلال البريد الإلكتروني.

- يتم ارسال الامتحانات إلكترونيًا لكل فصل دراسي من خلال البريد الإلكتروني لكل مدرسة، وتلتزم المدارس بطباعة تلك الامتحانات.

- يتم أداء الامتحانات ورقيا بالمدارس وارسال كراسات الإجابة إلى الإدارة العامة للامتحانات من خلال الحقائب الدبلوماسية.

- إصدار الشهادات بالمواد والدرجات والتقييمات- استلام أوراق الإجابة وإعداد لجنة تقدير الدرجات واستخراج النتائج وإرسالها إلى المدارس من خلال البريد الإلكتروني.

- إصدار الشهادات بالمواد والدرجات والتقييمات وفقًا للقرارات الوزارية المعمول بها بالمدارس المصرية في مصر.

- سرعة إرسال كشوف أسماء الطلاب وأصول مستندات التقدم للامتحانات للعام الدراسي 2022-2023 في جميع الصفوف الدراسية حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة للامتحانات.

received_888752878987790

received_1277333696183481

received_573973461214482