بايدن يؤكد تعاونه الكامل مع القضاء في ملف الوثائق السرية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس "تعاونه الكامل" مع وزارة العدل بعد العثور على وثائق سرية في منزله الخاص في ويلمينجتون في ولاية ديلاوير.

وقال بايدن للصحفيين: "أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة، نتعاون بالكامل مع وزارة العدل"، حسبما أوردت وكالة فرانس برس، في خبر عاجل الآن.

وجاء تصريح بايدن بالتزامن مع حضّ رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي، الكونجرس على التحقيق مع الرئيس جو بايدن بعد العثور على هذه الوثائق في منزله.

وقال مكارثي "على الكونجرس التحقيق في هذا الأمر"، مشيرًا إلى التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في دارته في بالم بيتش في ولاية فلوريدا.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق الخميس إنه عثر على "عدد صغير" من الوثائق السرية في منزل جو بايدن الخاص في ويلمنجتون في ولاية ديلاوير، يعود تاريخها إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس خلال عهد باراك أوباما.

وعثر على وثائق أخرى في مركز بحوث في واشنطن حيث كان يملك بايدن مكتبا، ما يشكّل إحراجا للبيت الأبيض في وقت تحقّق السلطات في فضيحة أكبر بكثير ترتبط بإساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب وثائق سرية.

وثائق مثيرة للجدل

وكانت ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة العدل الأمريكية أطلقت مراجعة لاكتشاف وثائق سرية في مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة، الذي يقع وسط العاصمة واشنطن، وهو الذي أطلقه الرئيس جو بايدن بعد أن شغل منصب نائب الرئيس.

ووفق الصحيفة، فإن البيت الأبيض أكد أن التحقيق جار بالتعاون مع وزارة العدل، وسرعان ما سلّم الوثائق إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، وهي الوكالة المكلفة بمعالجة السجلات الرئاسية.

وأفاد شخص مطلع على التحقيق، بأنه تم العثور على ما يقرب من 10 وثائق على ما يبدو أنها سجلات إدارة أوباما وبايدن، بما في ذلك عدد صغير من الوثائق ذات العلامات السرية.

وقد تم العثور على الوثائق في مركز "بن بايدن" في أوائل نوفمبر، قبل وقت قصير من تعيين وزير العدل ميريك غارلاند، جاك سميث، مستشارًا خاصًا للإشراف على التحقيق الجنائي في إساءة تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب المحتملة مع مئات الوثائق السرية التي تم نقلها إلى مقر إقامته بفلوريدا بعد انتهاء فترة رئاسته.