الشباب والرياضة: استمرار فحص مستندات إنهاء إجراءات التسليم والتسلم للنادي الإسماعيلي

لليوم الثالث على التوالي تستمر اللجنة المشكلة من المختصين من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية فحص كافة الأوراق والمستندات ومراجعة الشئون الإدارية والفنية والقانونية الخاصة بالنادى الإسماعيلي، وذلك تمهيداً لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتسلم النادى الإسماعيلي وتسليمه إلى اللجنة التي سيتم تشكيلها لإدارة شئون النادى إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد في ضوء أحكام لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادى.

ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 يناير 2023 ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء لائحة النادى وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.