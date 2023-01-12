الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشباب والرياضة: استمرار فحص مستندات إنهاء إجراءات التسليم والتسلم للنادي الإسماعيلي

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

لليوم الثالث على التوالي تستمر اللجنة المشكلة من المختصين من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية فحص كافة الأوراق والمستندات ومراجعة الشئون الإدارية والفنية والقانونية الخاصة بالنادى الإسماعيلي، وذلك تمهيداً لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتسلم النادى الإسماعيلي وتسليمه إلى اللجنة التي سيتم تشكيلها لإدارة شئون النادى إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد في ضوء أحكام لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادى.
ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 يناير 2023 ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء لائحة النادى وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

 

اسماعيلية استمرار الإجراءات الخاصة الإسماعيلية الجمعية العمومية

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