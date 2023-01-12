ماريا أسامة نجمة «الدوم» الموسم الأول: بشكر شركة المتحدة وأشارك في أعمال تلفزيونية

وجهت الفنانة الشابة ماريا أسامة نجمة الموسم الأول من برنامج الدوم رسالة شكر لشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بتحقيق حلمها بفئة التمثيل وإتاحة فرص للشباب الموهوبين في مختلف المجالات.

وأضافت “ماريا” في تصريح لـ"الدستور" أن مشاركتها في برنامج “الدوم” الموسم الأول أفادتها كثيرًا سواء في توطيد العلاقات داخل الوسط الفني أو بتحقيق حلمها في المشاركة بثلاثة أعمال تلفزيونية وهم “إيجار قديم” الذي عرض مؤخرًا، و“بينا ميعاد” الذي يعرض حاليًا، و“الأصلي” المقرر عرضه قريبًا، وهو ما تعتبره حلم حياتها الذي تحقق بسبب مشاركتها بالبرنامج.

ووجهت ماريا أسامة نصيحة لزملائها بالموسم الثاني المقرر انطلاقه اليوم: "بأن لا يجعلوا الخوف قرينهم وأن يستمتعوا بكل لحظة، ويعتبروا مشاركتهم في البرنامج هي نقطة انطلاقهم الحقيقية حتى وإن لم يحالفهم الحظ بالوصول إلى النهائيات، مردفة: “بقول لكل زمايلي انبسطوا بكل لحظة ومتخلوش الخوف يسيطر عليكم وقدموا أفضل ما عندكم، ومش معنى ان اي حد يخرج في البداية إنه كدة خلاص لا متيأسش وكمل وكتير خرجوا في الموسم الأول ببداية البرنامج ولكن أتيحت لهم فرص كتير بسبب موهبتهم الحلوة بالمشاركة في أعمال مختلفة”.

جدير بالذكر أن تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج "الدوم" برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الخميس 12 يناير 2023، على قناة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.