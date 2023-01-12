الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أحكام مشددة للمتهمين في «أحداث مسجد الفتح»

محكمة
محكمة

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها على 30 متهمًا في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح".

وعاقبت متهما واحدا بالسجن المؤبد وعاقبت 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، كماعاقبت 20 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومتهما واحدا بالسجن لمدة 5 سنوات وعاقبت متهما (حدث) بالسجن لمدة 5 سنوات.

وقضت المحكمه بعدم مسؤولية أحد المتهمين عن أفعاله وأمرات بإيداعه إحدى دور الصحة النفسية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

جنايات القاهرة مجمع محاكم بدر

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