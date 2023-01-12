إيدي مورفي يسخر من صفعة ويل سميث.. ومستخدمو «تويتر» يتفاعلون

لم يستطع أسطورة الكوميديا ​​إيدي مورفي مقاومة فرصة السخرية من ويل سميث بسبب صفعته الشهيرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار خلال خطاب ألقاه في حفل جوائز جولدن جلوب عام 2023.

فاز الرجل المضحك الشهير 61 عامًا بجائزة “Cecil B DeMille” المرموقة في الحفل السنوي الثمانين يوم الثلاثاء، ليذكر العالم مرة أخرى بروح الدعابة المرحة.

شارك النجم ثلاث نصائح بسيطة للاستمتاع بحياة مهنية طويلة الأمد: "ادفع ضرائبك، اهتم بعملك واحتفظ باسم زوجة ويل سميث بعيدًا عن فمك".

جعلت الإشارة غير المتوقعة الجميع يتذكرون اللحظة التي صفع فيها سميث 54 عامًا الممثل الكوميدي كريس روك على وجهه في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.

احتل ويل سميث العنوان الرئيسي العام الماضي بعد أن صفع كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار.

توافد المشاهدون على تويتر لمشاركة فرحتهم بهذه النكتة، قام أحدهم بالتغريد: "قام إيدي ميرفي بإسقاط الميكروفون على ويل سميث في حفل توزيع جائزة جولدن جلوب الليلة.. أحببتها".

كتب آخر: "كنت من مشجعي إيدي ميرفي منذ الثمانينيات، فقط إيدي ميرفي يمكنه إسقاط قنبلة على ويل سميث.. موهبة مذهلة".

صدم ويل سميث الجميع العام الماضي عندما صفع كريس روك بعد سخريته من زوجته، حيث اشتهرت جادا 51 عامًا بحلق شعرها لإخفاء تساقط الشعر.

لا يزال من الممكن ترشيح سميث لجوائز الأوسكار والفوز بها لكن لن يُسمح له بحضور الاحتفالات إلا بعد 8 أبريل 2032.

طوال حياته المهنية فاز مورفي بجوائز إيمي وجولدن جلوب لأدوار تلفزيونية وفيلمية مختلفة.

قام ببطولة أفلام مثل Coming to America وShrek وDr. Doolitle.

قالت جيمي لي كورتيس وهي تقدم الممثل الكوميدي الأسطوري: "لقد كنت تتحرك في حياتك الإبداعية، وقد حصلنا جميعًا على رؤيتك تنمو كفنان".

صرح مورفي في خطابه: "لقد كنت أعمل في مجال العروض لمدة 46 عامًا، وأعمل في مجال صناعة الأفلام منذ 41 عامًا لذلك كان هذا وقتًا طويلاً وأقدره كثيرًا".

بعد شكر عائلته وشركائه والمنتجين والوكيل أنهى مورفي حديثه ببعض النصائح للآخرين" سأختتم الأمر وأقول شيئًا لكل الحالمين الجدد والقادمين والفنانين الموجودين في الغرفة الليلة، أريد أن أخبرك أن هناك مخططًا نهائيًا يمكنك اتباعه لتحقيق النجاح والازدهار وطول العمر وراحة البال".