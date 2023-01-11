أفضل أزياء جولدن جلوب للرجال والسيدات 2023 على السجادة الحمراء (صور)

بعد عامين من الصمت عاد موسم الجوائز رسميًا إلى هوليوود حيث بدأت بجوائز جولدن جلوب ليلة الثلاثاء.

بالنسبة للكثيرين كانت الفساتين الكبيرة أفضل وكانت فساتين السهرة الكاملة هي الاختيار المفضل للمساء، بما في ذلك سيلينا جوميز في فالنتينو وليلي جيمس من فيرساتشي، بينما اختارت كل من سلمى حايك وميشيل ويليامز من جوتشي بينما اختارت Jessica Chastain تصميم شبكة العنكبوت من قبل أوسكار دي لارنتا.

بدأت النجمة مارجوت روبي جولتها الصحفية لباربي مبكرًا، وارتدت تصميم شانيل الوردي الصغير للحفل، وارتدت عارضة الأزياء مولي سيمز باللون الوردي الناعم فستاناً بقبعة من تصميم المصمم اللبناني طوني ورد.

يلعب حفل جولدن جلوب دورًا رئيسيًا في بدء موسم جوائز الأفلام، لكن تم إيقافه العام الماضي وسط مقاطعة إعلامية بسبب مجموعة من الثغرات الأخلاقية، بدءا من ليلة الثلاثاء سيحاول إعادة بناء سمعته وتنظيم عودة مرصعة بالنجوم، حيث تتنافس الأفلام بما في ذلك Steven Spielberg's The Fabelmansو Top Gun: Maverick و Avatar على أعلى مرتبة.

أما بالنسبة للرجال كانت الألوان الجريئة في المقدمة مع أندرو جارفيلد والبدلة البرتقالية، بينما ارتدى تايلر جيمس ويليامز الأزرق، واختار Gabriel LaBelle مظهرًا أزرق فاتحًا، بينما ارتدى الممثل الأيرلندي باري كيوجان مظهرًا أزرق فاتحًا من لويس فويتون.

كان المخمل الغني بالنسيج هو المسيطر، حيث يمكن القول إن دونالد جلوفر كان أفضل رجل يرتدي ملابس الليل، حيث كان يرتدي سترة قميص YSL بنمط تونك وبنطلون كبير تحت سترة توكسيدو سوداء مخملية.

يذكر أن أقيم أمس الثلاثاء حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80، والتي تستضيفها لوس أنجلوس، وسط تضارب التكهنات حول حضور النجوم لذلك الحدث السنوي بعد مقاطعته خلال العام الماضي.