الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع جوائز جولدن جلوب.. هؤلاء أشهر الثنائيات على السجادة الحمراء (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بعد عامين من الصمت عاد موسم الجوائز رسميًا إلى هوليوود حيث بدأت بجوائز جولدن جلوب ليلة الثلاثاء وإليكم بعض الثنائي من المشاهير الذين تواجدوا في موسم الجوائز.

مشى نجم فيلم Top Gun: Maverick Glen Powell على السجادة الحمراء مرتديًا بدلة توكسيدو سوداء كلاسيكية، بينما ارتدت صديقته عارضة الأزياء جيجي باريس ثوبًا شفافًا متلألئًا.

ارتدى الممثل سترة سوداء وسروالا سوداء وربطة عنق سوداء، حيث قام بإكسسوار مجموعته بمنديل جيب أبيض، كما برزت باريس على السجادة الحمراء بفستانها الذهبي، الذي تميز بصدرية منقوشة مع أحزمة سباغيتي وتنورة شفافة تمامًا.

 

2- حضرت هانا باجشاوي وإدي ريدماين حفل غولدن غلوب لتنسيق الفرق السوداء، قام ريدماين  الذي تم ترشيحه لدوره في فيلم The Good Nurse، بإكسسوارات بدلة فالنتينو بزهرة حرير كبيرة الحجم.

قامت باجشو بمطابقة زوجها في ثوب طويل من الساتان الأسود يتميز بظهر مفتوح مشدود ، وتركت شعرها الطويل يتدلى من جانب واحد.

3- ارتدى إيدي ميرفي وبايج بوتشر، اللذان كانا يتواعدان منذ 10 سنوات ، مظهرًا أسود مطابقًا.

ارتدت مورفي بدلة سوداء أحادية اللون، في حين اختار بوتشر ثوبًا بكتف واحد مع طبقة زهرية سوداء شفافة.

4- فاجأت Niecy Nash في ثوب أرجواني غامق مع شال مكشكش، بينما حافظت زوجته الموسيقي جيسيكا بيتس، على مظهرها البسيط في بدلة توكسيدو سوداء بالكامل.

هيلاري سوانك وفيليب شنايدر ، اللذان يتوقعان توأما ، ساروا على السجادة الحمراء بأناقة، تميز فستان برادا الأنيق من سوانك باللون الأخضر الغابي بأقواس كبيرة على الكتفين مع شرائط تتدلى خلفها على السجادة الحمراء ، بينما ارتدت شنايدر بدلة بسيطة لكنها كلاسيكية. 

ارتدت نجمة فيلم Inventing Anna ، جوليا غارنر ، فستانًا ورديًا زاهيًا أثناء حضورها الحفل مع زوجها مارك فوستر.

كان ثوب غارنر يحتوي على تنورة ذات طبقات وفتحة رقبة على شكل قلب. تميز الفستان أيضًا بوهم صد المشد بسبب خطوط من أحجار الراين تغطي الجزء الأمامي من الفستان.

ارتدى مالكولم ماكراي وآنيا تايلور جوي إطلالات متطورة على السجادة الحمراء تألقت تايلور جوي بإطلالة صفراء زاهية من قطعتين من تصميم Dior ، وأكسسرتها بمجوهرات Tiffany & Co، كما ارتدى صديقها الموسيقي مالكولم ماكراي بدلة أنيقة وربطة عنق منقوشة في حفل غولدن غلوب للزوجين لأول مرة.

 

جوائز جولدن جلوب السجادة الحمراء مالكولم ماكراي وآنيا تايلور تايلور جوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

بسبب الثأر.. المؤبد لعامل قتل آخر في إمبابة 

4 مصابين فى حريق منزل بالأقصر

ختام امتحانات النقل الثانوى بمجمع فتيات العريش الثانوى الأزهري .. صور

«الاثار النفسية والاجتماعية للتفكك الأسرى».. ندوة لمركز إعلام مطروح بجمعية التأهيل

كشف ملابسات فيديو إنقاذ سيدة من السقوط بشرفة بالغربية

بدء تقديم خدمات الاستثمار في الفنادق إلكترونيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال

تظاهرات وهجوم متبادل بين نتنياهو ولابيد.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟