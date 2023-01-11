بالتزامن مع جوائز جولدن جلوب.. هؤلاء أشهر الثنائيات على السجادة الحمراء (صور)

بعد عامين من الصمت عاد موسم الجوائز رسميًا إلى هوليوود حيث بدأت بجوائز جولدن جلوب ليلة الثلاثاء وإليكم بعض الثنائي من المشاهير الذين تواجدوا في موسم الجوائز.

مشى نجم فيلم Top Gun: Maverick Glen Powell على السجادة الحمراء مرتديًا بدلة توكسيدو سوداء كلاسيكية، بينما ارتدت صديقته عارضة الأزياء جيجي باريس ثوبًا شفافًا متلألئًا.

ارتدى الممثل سترة سوداء وسروالا سوداء وربطة عنق سوداء، حيث قام بإكسسوار مجموعته بمنديل جيب أبيض، كما برزت باريس على السجادة الحمراء بفستانها الذهبي، الذي تميز بصدرية منقوشة مع أحزمة سباغيتي وتنورة شفافة تمامًا.

2- حضرت هانا باجشاوي وإدي ريدماين حفل غولدن غلوب لتنسيق الفرق السوداء، قام ريدماين الذي تم ترشيحه لدوره في فيلم The Good Nurse، بإكسسوارات بدلة فالنتينو بزهرة حرير كبيرة الحجم.

قامت باجشو بمطابقة زوجها في ثوب طويل من الساتان الأسود يتميز بظهر مفتوح مشدود ، وتركت شعرها الطويل يتدلى من جانب واحد.

3- ارتدى إيدي ميرفي وبايج بوتشر، اللذان كانا يتواعدان منذ 10 سنوات ، مظهرًا أسود مطابقًا.

ارتدت مورفي بدلة سوداء أحادية اللون، في حين اختار بوتشر ثوبًا بكتف واحد مع طبقة زهرية سوداء شفافة.

4- فاجأت Niecy Nash في ثوب أرجواني غامق مع شال مكشكش، بينما حافظت زوجته الموسيقي جيسيكا بيتس، على مظهرها البسيط في بدلة توكسيدو سوداء بالكامل.

هيلاري سوانك وفيليب شنايدر ، اللذان يتوقعان توأما ، ساروا على السجادة الحمراء بأناقة، تميز فستان برادا الأنيق من سوانك باللون الأخضر الغابي بأقواس كبيرة على الكتفين مع شرائط تتدلى خلفها على السجادة الحمراء ، بينما ارتدت شنايدر بدلة بسيطة لكنها كلاسيكية.

ارتدت نجمة فيلم Inventing Anna ، جوليا غارنر ، فستانًا ورديًا زاهيًا أثناء حضورها الحفل مع زوجها مارك فوستر.

كان ثوب غارنر يحتوي على تنورة ذات طبقات وفتحة رقبة على شكل قلب. تميز الفستان أيضًا بوهم صد المشد بسبب خطوط من أحجار الراين تغطي الجزء الأمامي من الفستان.

ارتدى مالكولم ماكراي وآنيا تايلور جوي إطلالات متطورة على السجادة الحمراء تألقت تايلور جوي بإطلالة صفراء زاهية من قطعتين من تصميم Dior ، وأكسسرتها بمجوهرات Tiffany & Co، كما ارتدى صديقها الموسيقي مالكولم ماكراي بدلة أنيقة وربطة عنق منقوشة في حفل غولدن غلوب للزوجين لأول مرة.