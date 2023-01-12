الأنبا مقار يترأس تطييب رفات القديس يوحنا في ديره ببرية الفرما

احتفل دير السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب ببرية الفرما (دير الحبيب)، بعشية عيد نياحة القديس يوحنا الحبيب، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم.

صلى الأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان والمشرف على الدير صلاة العشية، وطيّب رفات القديس يوحنا الحبيب، كما صلى تسبحة نصف الليل، تلاها القداس الإلهي صباح اليوم، وشاركه مجمع رهبان الدير.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الخميس، بعيد نياحة ماريوحنا الحبيب، وذلك بإقامة صلوات القداس الإلهي بمختلف الكنائس.