الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة لجهاز التطوير لتجميل حي ثالث في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية عن شن أعمال تجميل بنطاق المدينة، حيث تم متابعة واستكمال الأعمال بالصوبة الزراعية بمكتبة مصر العامة بحي ثالث الإسماعيلية، حتى تكون مصدرًا للزهور والنباتات والشتلات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة، بجانب عمل ألواح من الصاج "تندات" لحماية اللوحات الكهربائية بعدد الميادين من الأمطار، على أن تستمر الأعمال بجميع ميادين الإسماعيلية.

وأشارت تغريد أبو السعود مدير جهاز التطوير والتجميل، إلى قيام فريق عمل الجهاز بتسوية البلدورات والأنترلوك بالحديقة الدولية، وإعادة تركيب المشايات بعد كسرها بسبب تركيب خطوط الكهرباء، وعودة الشيء لأصله.

فيما واصل فريق القص أعمال تقليم وتهذيب الأشجار، بمدخل مدينة الإسماعيلية الشمالي؛ حفاظًا على الوجه الجمالي لمدينة السحر والجمال.

 

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