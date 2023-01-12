الخميس 12 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة سرقة السيارات بالمعادي

ارشيفية
ارشيفية

أمرت نيابة المعادي الجزئية، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحري حول نشاطهم الإجرامي.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات القديمة بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات، أيّدها وأقر بارتكاب عدد (2) حادث سرقة بذات الأسلوب ، وقيامه بالتصرف فى السيارتين بالبيع لدى عميليه ("سيئى النية" مالكى مخزنين خردة - مقيمان بمحافظة الجيزة).

وتم بإرشاده ضبط سالفي الذكر وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم أيداها وأقرا بتحصلهما على السيارات القديمة وتقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع، وأمكن العثور بالمخزنين الخاصين بهماعلى (لوحات معدنية - قطع وأجزاء مختلفة من سيارات - عدد من الأدوات والمعدات المستخدمة فىتقطيع السيارات) وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المعادى سرقة سيارات عصابة سرقة نيابة المعادي حبس

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وائل لطفي

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