بالأسماء.. البابا تواضروس يعيد تشكيل مقرري لجان المجمع المقدس

أعاد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، تشكيل مقرري لجان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

إذ قام البابا تواضروس الثاني بتعيين الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا إبرام مطران الفيوم كمقرري للجنة الإعلام، وتعيين الأنبا بيتر الأسقف نورث وكارولينا مقررًا مساعدًا للجنة، أما لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، فقرر قداسة البابا تواضروس الثاني تعيين الأنبا بيمن مطران نقادة مقررًا للجنة، وتعيين الأنبا إكليمندس أسقف عام لكنائس ألماظة مقررًا مساعدًا.

أما لجنة العلاقات المسكونية والحوارات فقرر قداسة البابا تعيين الأنبا سيرابيون، مطران لوس أنجلوس والأنبا توماس مطران القوصية مقرري اللجنة، وتعيين الأنبا إبراهام الأسقف العام بالولايات المتحدة كمقرر مساعد للجنة، وعلي صعيد لجنة الأسرة فقرر قداسة البابا تعيين الأنبا مكسيموس، مطران بنها مقررًا للجنة، والأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق كمقرر مساعد.

أما على صعيد لجنة الطقوس بالمجمع المقدس فقرر البابا تعيين الأنبا بنيامين مطران المنوفية، كمقرر لتلك اللجنة، والأنبا مكاري الأسقف العام لشبرا الجنوبية مقرر مساعد، وعلى مستوي لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس، فتم تعيين الأنبا مقار أسقف الشرقية مقررًا لتلك اللجنة، والأنبا هيرمينا الأسقف العام بالإسكندرية مقرر مساعد.

وعلى مستوى لجنة شئون الرهبنة والأديرة بالمجمع المقدس، فتم تعيين الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، مقررًا لتلك اللجنة، والأنبا ماركوس، أسقف دمياط مقرر مساعد.

ووفقًا للتشكيل الجديد للجان المجمع المقدس، فتم تعيين الأنبا باخوم مطران سوهاج مقرر للجنة شئون الإيبارشيات، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر مقرر مساعدًا، أما لجنة الرعاية والخدمة فتم تعيين الأنبا يؤانس أسقف أسيوط مقررًا لها، والأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن مقرر مساعد لتلك اللجنة.

والمجمع المقدس يتكون من 12 لجنة، وهى لجنة السكرتارية، ولجنة شئون الإيبارشيات، ولجنة شئون المهجر، واللجنة الدائمة، ولجنة الرعاية والخدمة، ولجنة شئون الرهبنة والأديرة ولجنة الأسرة، ولجنة الإيمان والتعليم ولجنة العلاقات العامة، ولجنة الطقوس، ولجنة الإعلام والعلاقات، ولجنة العلاقات المسكونية.