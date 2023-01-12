ضبط ديليفري لاصطدامه بإحدى السيدات ووفاتها بمدينة نصر

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة عامل توصيل طلبات لاصطدامه بإحدى السيدات ووفاتها بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالقدم وجرح قطعي بالوجه.

بالانتقال وسؤال نجلها (عامل - مقيم بذات العنوان) قرر بأنه حال عبور والدته الطريق، إصطدمت بها "دراجة نارية مجهولة" ولاذا قائدها بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، والتى أودت بحياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد الدراجة النارية وقائدها وتبين أنه (عامل توصيل طلبات – مقيم بمحافظة بنى سويف) وأنه وراء ارتكاب الواقعة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خوفاً من المساءلة القانونية وتبين عدم حملة رخصة قيادة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.