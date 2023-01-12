الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير البترول: إنتاج منجم السكري يصل إلى 15 طن سنويًا

أرشيفية
أرشيفية

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنتاج منجم السكري للذهب يصل إلى 15 طن سنويًا، ومصر تعمل مع شركة "سنتامين" للتعدين الأسترالية، المُشغِّلة للمنجم، على التوسع باستكشاف الذهب والتنقيب عنه في المناطق المجاورة للمنجم السكري.

وأضاف «الملا» في تصريحات صحفية، أن احتياطيات المنجم، ارتفعت بمقدار 1.3 مليون أونصة، لتصل إلى 11.11 مليون أونصة، وفق أحدث المؤشرات الخاصة بموارد المنجم. وتبلغ قيمة هذه الاحتياطيات، بسعر اليوم، نحو 20 مليار دولار، نصفها يذهب إلى الحكومة المصرية بناءً على الاتفاقية مع الشركة المُنقِّبة.

وفي السياق أعلنت شركة "سنتامين" الأسترالية للتعدين، عن أنها وضعت خططًا طموحة لعام 2023، وتستهدف حفر 280 ألف متر تحت الأرض فى منطقة امتياز السكري بمصر، وكشفت الشركة، عن ارتفاع احتياطيات وموارد منجم السكري للذهب بمصر، بحوالي 1.3 مليون أونصة من الذهب بنسبة ارتفاع بلغت 33% خلال عام 2022.

وأضافت الشركة، أن إجمالي احتياطيات منجم السكري للذهب في مصر سجل 11.11 مليون أونصة للذهب بتركيز 1.08 جرام في الطن.

وذكرت الشركة، أن منجم السكري سجّل بنهاية يونيو 2022 نسبة %13 زيادة في الموارد والاحتياطيات وخلال العام الجاري سجل متوسط سعر بيع الذهب 2000 دولار للأونصة، وكشفت الشركة عن ارتفاع الاحتياطى لمنجم السكرى للذهب بمصر مليوني أونصة خلال  آخر عامين.

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