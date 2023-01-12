«الدستور» في جولة داخل معرض «أهلاً رمضان» بإهناسيا.. الأرز بـ17 جنيهاً

تسعى الدولة المصرية إلى توفير جميع السلع الغذائية الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن داخل محافظة بني سويف

بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، مع ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية؛ لتوفير احتياجات المواطنين طوال الوقت.

ومع قرب حلول شهر رمضان لجأت الدولة إلى إقامة معارض «أهلا رمضان» داخل المحافظة بواقع 7 معارض داخل مراكز المحافظة السبع لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع التي يحتاجها خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار والغش التجاري، بالإضافة إلى إقامة 40 شادرا داخل 40 وحدة قروية على مستوى المحافظة، وبيع المنتجات بأسعار مناسبة في متناول المواطن البسيط بالقرى.

وتجولت «الدستور» داخل معرض أهلا رمضان بمدينة إهناسيا غرب المحافظة والذي تم افتتاحه مؤخراً لأهالي المدينة والقرى المجاورة، واستعرضت الأسعار خلال الجولة والتي شهدت إنخفاض كبيرا بنسبة من 20 إلى 30% على كل المنتجات عن الأسواق الخارجية.

وتستعرض «الدستور» الأسعار داخل المعرض حيث بلغ سعر كيلو الأرز معبأ 17 جنيهاً، وسعر كيلو السكر معبأ 15 جنيهاً، وشيكارة أرز 10 كيلوجرامات 150 جنيهاً، وشيكارة دقيق 25 كيلو 375 جنيهاً، وشيكارة مكرونة 10 كيلو 155 جنيهاً، وشيكارة مكرونة 5 كيلو 78 جنيهاً، ومكرونة 350 جرام معبأ 7 جنيهات، زجاجة زيت 5 كيلو 270 جنيها، زجاجة زيت 2 كيلو ذرة 128 جنيهاً، زجاجة زيت 700 جرام 36 جنيهاً، علبة سمن 2 كيلو 90 جنيهاً، علبة سمن 1 كيلو 45 جنيهاً، شاي 40 جرام 5 جنيهات، جبن 250 جرام 14 جنيهاً، طحينة 700 جرام 17 جنيهاً.

وقال وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في بني سويف إن معرض «أهلا رمضان» بمدينة إهناسيا يتوفر بداخله كل السلع التي يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة من 20 إلى 30% حيث يعد المعرض من 7 معارض سيتم افتتاحها على مستوى المحافظة، وسيتم افتتاح 40 شادراً بالوحدات القروية لتوفير السلع للمواطنين داخل تلك القرى وهناك 25 سيارة متنقلة يتم إرسالها إلى النجوع والتوابع تزن حمولة 2 إلى 5 أطنان بنفس سلع المعارض وهكذا يتم إرسال تلك السلع إلي المواطن بمحل إقامته وبنفس التكلفة دون أي زيادة.

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