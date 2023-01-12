الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أرقام طوارئ لمواطنى الإسكندرية خلال الطقس السيئ

امطار الإسكندرية
امطار الإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية، الخميس، لموجة من الطقس السيئ والأمطار الرعدية الغزيرة جراء تداعيات نوة الفيضة الكبرى التي تأتي على المدينة الساحلية في 12 يناير، تصحبها أمطار ورياح وارتفاع في أمواج البحر وتستمر لمدة 6 أيام.

وأعلنت المحافظة حالة التأهب والاستنفار ورفع حالة الطوارئ بجميع القطاعات والتأكيد على التواجد الميداني لجميع الأجهزة التنفيذية، كما أهابت بالمواطنين اتباع بعض التعليمات حرصًا على سلامتهم، كما نشرت أرقام الطوارئ للتواصل في أي شكوى أو حالة طارئة بسبب الأمطار.

8 تحذيرات للمواطنين خلال الطقس السيئ

• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.  

• عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام ( 4234132- 4234131- 4234133- 4234134-- 4234135- 4234136- 4234137-) من أي محمول.

- الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

- الخط الساخن لشركة مياه الشرب .12

حالة التأهب الإسكندرية نوة الفيضة الكبرى ارقام الطوارئ التواجد الميداني توخى الحذر

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