ضبط 15 طن عصائر فاسدة فى البحيرة

شن مفتشو مكتب مراقبة الأغذية في مديرية التحرير الجنوبي بمحافظة البحيرة حملة تفتيشية مشتركة مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة على المحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود، وكذلك جميع المنشآت الغذائية، ومتابعة جميع المواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت الحملة عن ضبط 83106 عبوات عصائر مانجو طبيعي مختلفة الأحجام والأشكال بوزن إجمالي 15 طنًا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقًا لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات بإحدى الشركات الكبرى، التي تقوم بتصنيع العصائر بقصد إعادة تصنيعها وطرحها مرة أخرى للبيع للاستهلاك الآدمي وقيد محضر الضبط برقم 803 جنح مركز شرطة بدر لسنة 2023، وللعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 740 عبوة مواد غذائية غذائية مختلفة الأصناف الأشكال من أطباق جبن ولانشون وحلاوة طحينية وقشطة بدون بيانات إنتاج أو صلاحية، وكذلك ملح طعام مغشوش بناءً على تقرير المعمل الإقليمي بوزن إجمالي 185 كجم، وقيد محضر الضبط برقم 804 جنح مركز شرطة بدر لسنة 2023، وللعرض على النيابة العامة للتصرف.

تم التحفظ على المضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.