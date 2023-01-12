الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 15 طن عصائر فاسدة فى البحيرة

المضبوطات
المضبوطات

شن مفتشو مكتب مراقبة الأغذية في مديرية التحرير الجنوبي بمحافظة البحيرة حملة تفتيشية مشتركة مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة على المحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود، وكذلك جميع المنشآت الغذائية، ومتابعة جميع المواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت الحملة عن ضبط 83106 عبوات عصائر مانجو طبيعي مختلفة الأحجام والأشكال  بوزن إجمالي 15 طنًا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقًا لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات بإحدى الشركات الكبرى، التي تقوم بتصنيع العصائر بقصد إعادة تصنيعها وطرحها مرة أخرى للبيع للاستهلاك الآدمي وقيد محضر الضبط برقم 803 جنح مركز شرطة بدر لسنة 2023، وللعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 740 عبوة مواد غذائية غذائية مختلفة الأصناف الأشكال من أطباق جبن ولانشون وحلاوة طحينية وقشطة بدون بيانات إنتاج أو صلاحية، وكذلك ملح طعام مغشوش بناءً على تقرير المعمل الإقليمي بوزن إجمالي 185 كجم، وقيد محضر الضبط برقم 804 جنح مركز شرطة بدر لسنة 2023، وللعرض على النيابة العامة للتصرف.

تم التحفظ على المضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

استهلاك الأدمي الحملات الدورية المكثفة الجهات المختصة المواد الغذائية المختلفة المنشآت الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

ارتفاعات متتالية لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 12-1-2023

الزراعة: مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة «SAIL» يبنى 7 مدارس فى أسوان

أستاذ علاقات دولية: مشاركة السيسى فى احتفالات يوم الجمهورية الهندى تتويج للعلاقات بين البلدين

تقارير دولية: عملات الأسواق الناشئة مكاسب للأسبوع الثالث على التوالى

إعدام 70 كيلو جرام أغذية متنوعة في حملة رقابية في مطروح

ضبط طن أعلاف دون فواتير وتحرير 7 محاضر فى حملة تفتيشية بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

صور

مباراة فيوتشر وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

شوارع القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال