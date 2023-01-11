إصابة شابين فى حادث تصادم على طريق بابل تلا بالمنوفية

استقبلت مستشفى تلا المركزي شخصين مصابين بإصابات خطيرة وذلك في قرية بابل بمركز تلا التابع لمحافظة المنوفية، وذلك في حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة نارية على طريق "تلا- بابل"، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف وثم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة نارية على طريق تلا بابل بدائرة المركز، حيث نُقل المصابون إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازم، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين أن سبب الحادث هو وقوع تصادم بين سيارة أجرة و دراجة نارية، مما أدي إلى إصابة شابين مقيمين في قرية بابل بدائرة مركز تلا، وألقت القوة الأمنية، القبض على سائق السيارة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لسؤال الشهود.