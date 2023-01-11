برلمانى: توجيهات السيسى برفع سعر توريد القمح من الفلاحين خطوة اقتصادية مهمة

أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية الهامة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحديد سعر مجزٍ لتوريد محصول القمح من المزارعين، قائلًا: إنها "توجيهات في الصميم، وفي وقتها من جانب القيادة السياسية، لتأمين حاجة مصر من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح".

وأضاف محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزيًا للمزارعين ويحقق لهم عائدًا اقتصاديًا ملائمًا من شأنه تشجيع المواطنين على زراعة القمح والتوسع في إنتاجه، وهو ما ينعكس على حجم الإنتاج الكلي لمصر سنويًا من محصول القمح الاستراتيجي، ولزيادة الاعتماد عليه.

واعتبر أن توجيهات الرئيس تمثل خطوة مهمة من خطوات الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح بهدف توفير الاحتياجات اللازمة وتقليل حجم الاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن توجيهات الرئيس تتدرج تمامًا وتتماشى مع سياسة الدولة في إعطاء كل الاهتمام والأولوية لقطاع الزراعة، وتبطين الترع ومساعدة الفلاح بشتى الإمكانيات لزيادة إنتاجية أرضه سواء من القمح أو غيره.

وأشار إلى أن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارع هو أمر هام، حيث يحقق استقرارًا مجتمعيًا ويحسن مستوى المعيشة بالقرى، وكلها أمور تتماشى مع توجيهات الجمهورية الجديدة في زيادة الدخل، وتعظيم عائدات قطاع الزراعة وتأمين حاجة البلد من المحاصيل الاستراتيجية.

واختتم النائب أحمد محسن، بتوقعاته زيادة إنتاج مصر من القمح في الموسم الجديد، في ظل المشروعات الجديدة في توشكي والدلتا الجديدة، وتوجيهات الرئيس بإعطاء سعر مجزٍ للفلاح.

وكان الرئيس السيسي قد وجه الحكومة بتحديد سعر توريد محصول القمح بشكل يحقق عائدًا مجزيًا ومناسبًا للفلاح.