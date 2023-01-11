الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. استكمال دعوى اتهام رئيس الزمالك بسب وقذف الخطيب وسراج الدين

مرتضى منصور
مرتضى منصور

تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس،  نظر محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لقيامه سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، وعضو مجلس الإدارة محمد سراج الدين.

وتضمنت الدعوى المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي بأن رئيس الزمالك نشر بسوء قصد علنيًا أخبار وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك ومواقع اليوتيوب وحسابه الخاص “فيسبوك” ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين.

وسبق أن تقدم محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ببلاغ جديد ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه، لقيامه بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة للنادي الأهلي ومجلس إدارته.

اتهم المستشار القانوني للنادي الأهلي، في بلاغه رئيس نادي الزمالك، بترويج أكاذيب غير حقيقية، واستئجار أحد الأشخاص بدعوى أنه أحد رجال الدين للإساءة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة، من خلال فيديوهات قام ببثها على قناة الزمالك، التي خرجت عن كل قواعد المهنية وتجاوزت كل الحدود الأمر الذي ترتب عليه حالة من الغضب والاحتقان بين الجماهير.

غدا دعوى رئيس الزمالك سب وقذف الخطيب سراج الدين

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