الكنيسة القبطية في حفل لتكريم أوائل الثانوية العامة

شارك نيافة الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نيابةً عن قداسة البابا تواضروس الثاني في حفل مؤسسة فريد خميس لتكريم أوائل الثانوية العامة.

وأقيم الحفل، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيدة ياسمين فريد خميس رئيس مجلس أمناء المؤسسة وعدد من الشخصيات العامة والسفراء وعمداء الكليات المختلفة، إلى جانب الطلبة المكرمين وأسرهم.

احتفلت الكنائس بعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي.وتزينت الكنائس بزينة الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

ومن جهتها نشرت وزارة الداخلية قواتها وشددت من التواجد الشرطي بمحيط الكنائس المختلفة، كما استقبل أساقفة ومطارنة الإيبارشيات المختلفة، المهنئين بالعيد بمقر مطرانياتهم.

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على بعد عيد القيامة. يُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 14 يناير الجاري، بعيد "الختان"، وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى، وتكون فيه الصلاة بالطقس الفرايحي.

وتقيم الكنائس المسيحية بالايبارشيات المختلف القداسات بالتزامن مع عيد "الختان". كما تستعد الكنائس ، القبطية الارثوذكسية، للاحتفال بصلوات طقس عيد الغطاس المجيد، بمختلف الإيبارشيات في محافظات مصر وفي دول المهجر، من خلال إقامة صلوات القداسات مساء يوم 18 يناير الجاري، استعداداً للإحتفال بيوم عيد الغطاس يوم 19 من الشهر ذاته، وذلك برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وأساقفة الكنيسة.