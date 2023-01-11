الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة القبطية في حفل لتكريم أوائل الثانوية العامة

كنيسة
كنيسة

شارك نيافة الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نيابةً عن قداسة البابا تواضروس الثاني في حفل مؤسسة فريد خميس لتكريم أوائل الثانوية العامة. 

وأقيم الحفل، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيدة ياسمين فريد خميس رئيس مجلس أمناء المؤسسة وعدد من الشخصيات العامة والسفراء وعمداء الكليات المختلفة، إلى جانب الطلبة المكرمين وأسرهم.

احتفلت الكنائس بعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي.وتزينت الكنائس بزينة الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد. 

ومن جهتها نشرت وزارة الداخلية قواتها وشددت من التواجد الشرطي بمحيط الكنائس المختلفة، كما استقبل أساقفة ومطارنة الإيبارشيات المختلفة، المهنئين بالعيد بمقر مطرانياتهم. 

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على بعد عيد القيامة. يُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير. 

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 14 يناير الجاري، بعيد "الختان"، وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى، وتكون فيه الصلاة بالطقس الفرايحي. 

وتقيم الكنائس المسيحية بالايبارشيات المختلف القداسات بالتزامن مع عيد "الختان". كما تستعد الكنائس ، القبطية الارثوذكسية، للاحتفال بصلوات طقس عيد الغطاس المجيد، بمختلف الإيبارشيات في محافظات مصر وفي دول المهجر، من خلال إقامة صلوات القداسات مساء يوم 18 يناير الجاري، استعداداً للإحتفال بيوم عيد الغطاس يوم 19 من الشهر ذاته، وذلك برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وأساقفة الكنيسة.

الانبا اكليمندس قطاع ألماظة ومدينة الأمل الأسقف العام قداسة البابا تواضروس الثاني مجلس أمناء المؤسسة الحفل الكنائس بعيد الميلاد المجيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

مع استمرار حبسهم.. حجز قضية محامين مطروح للحكم إلى جلسة 18 يناير

الأمم المتحدة: خطة الحدود الأمريكية تهدد بتقويض حقوق الإنسان الأساسية

الرئيس التنفيذى السابق لشركة القناة: اكتفاء ذاتى من السكر فى نهاية 2023

«الباب الأخضر».. البحث عن «مصر الحلوة اللى بتبرق»!

سامح شكرى يهنئ وزير خارجية السودان على انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية

«التضامن» تحذر المواطنين من رسائل هاتفية تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

محمد العسيري

ما بعد الحنين بمسافة

ماجد حبته

دافوس فى مقره الشتوى!

أحمد البنا

«مولاى إنى ببابك».. الشيخ النقشبندى

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال