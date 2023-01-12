موعد صرف مرتبات شهر يناير لجميع العاملين بالدولة من المواضيع التى يزداد نسبة البحث عنها من خلال جوجل.. “الدستور” يرصد في سياق السطور التالية موعد صرف مرتبات شهر يناير لجميع العاملين بالدولة.

بداية وحسب الكتاب الدورى الذى تصدره وزارة المالية للتعريف بموعد صرف المرتبات فإنه من المنتظر صرف مرتبات شهر يناير لهذا العام الميلادى بداية من 23 يناير وحتى 4 أيام.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 لجميع العاملين بالدولة

وأشار بيان وزارة المالية إلى أن بداية صرف مرتبات يناير تأتى قبل موعد أجازة الخاص للاحتفال بعيد الشرطة والموافق 25 من يناير، حيث يتم صرف المرتبات لما يقرب من 33 وزارة ومصلحة وهيئة حكومية، وسيتمكن الموظفون من صرف المرتبات من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف الميادين والشوارع العامة بالمحافظات.

3 أيام لصرف المتأخرات

وأوضحت وزارة المالية من خلال منشورها الدورى أنه سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٩ من الشهر نفسه، بينما سوف يتم صرف متأخرات المرتب لمن تخلف عن التحصيل، أيام 5 و 8 و10 فبراير.

وعلى صعيد متصل، أوضحت وزارة المالية أنه سوف يتم صرف مرتبات فبراير في أيام ٢٣، ٢٦، ٢٧، ٢٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من شهر مارس ، بينما يتم صرف مرتبات مارس أيام ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٦ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من شهر إبريل . فيما تتفاوت مواعيد صرف مرتبات القطاع الخاص تبعاً لنظام كل منشأة وطبيعة عملها وموازنتها السنوية.

تعرف على الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بعد زيادة الأجور

كان المجلس القومي للأجور، أعلن فى وقت سابق عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.

وتكون قيمة العلاوة الدورية السنوية الدورية للقطاع الخاص حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من قيمة الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة السنوية للقطاع الخاص 100 جنيه.