بشرى للقطاع الخاص.. مواعيد صرف الزيادة الجديدة فى صرف مرتبات شهر يناير 2023

تستعد منشآت القطاع الخاص لصرف مرتبات شهر يناير بالزيادة الجديدة خلال أيام، تنفيذًا لقرار المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ١٠٠ جنيه.

الزيادة الجديدة فى مرتبات شهر يناير 2023 للقطاع الخاص

وتتفاوت مواعيد صرف مرتبات القطاع الخاص تبعاً لنظام كل منشأة إما خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير أو الأسبوع الأول من شهر فبراير على أقصى تقدير، ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 10 مليون شخص من العاملين بالقطاع الخاص من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

ويشمل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص نحو 3.7 مليون منشأة اقتصادية تضم أكثر من 22 مليون عامل، بينما من المتوقع أن يلتزم بتطبيق القرار 1.7 مليون منشأة فقط، باعتبارها منشآت خاصة رسمية بينما يعمل مليونى منشأة أخرى بشكل غير رسمى، ليستفيد من القرار حوالى 10 مليون عامل منتظم بالقطاع الخاص.

تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلزامي

وتشير تصريحات أعضاء المجلس القومى للأجور، إلى إلزام كافة منشآت القطاع الخاص بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه دون استثناءات، مع إمكانية إتاحة بعض المساعدات عبر صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة لدعم المنشآت المتعثرة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، اجتماع آخر فى شهر مايو المقبل لبحث إقرار زيادة جديدة فى الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2700 جنيه لـ 3000 جنيه أسوة بالعاملين بالقطاعين الحكومى والعام.