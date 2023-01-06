الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير القوى العاملة: قريبًا رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص (فيديو)

حسن شحاتة وزير القوى
حسن شحاتة وزير القوى العاملة

كشف حسن شحاتة وزير القوى العاملة، مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد الاتفاق مع أصحاب الأعمال. 

وقال شحاتة، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، مع الإعلامي مصطفى بكري، إننا جلسنا مع أصحاب الأعمال لرفع الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 2400 جنيه، وحصلنا منهم على موافقة لرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه دون استثناء.

ووجه وزير القوى العاملة رسالة مهمة للشباب، قائلا: "لا تلتزموا بشهادتكم واعملوا حسب متطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أنه خلال أشهر سيتم تطبيق الـ 5% لذوي الهمم بجميع المنشآت، مؤكدا أن تعيين الـ 5% من ذوي الهمم إجبارية على  صاحب عمل.

أكد أنه لدينا 2.6 مليون بالعمالة غير المنتظمة، إضافة إلى أنه لدينا 28 مركزا للتدريب الثابت على مستوى المحافظات.

وقال إن العربات المتنقلة للتدريب حققت نتائج سريعة، مؤكدا أنه لا بد من تغيير ثقافة الشباب وحثهم على أهمية التدريب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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