موعد إجازة عيد الشرطة للعاملين بالقطاع الخاص للعام الميلادى 2023، وكذلك الإجازات الرسمية لهذا العام 2023 من المواضيع التى يزداد نسبة البحث عنها من خلال جوجل، ويرصد الدستور موعد إجازة عيد الشرطة 2023 للقطاع الخاص.. والإجازات الرسمية لعام 2023.

موعد إجازة عيد الشرطة 2023 للقطاع الخاص

العاملين بالقطاع الخاص على موعد مع إجازة عيد الشرطة المصرية والذى يوافق الاحتفال به يوم الثلاثاء 25 من يناير لكن بسبب القرار السابق بترحيل الإجازات الذي أصدره مجلس الوزراء، فقد أعلنت وزارة القوى العاملة، يوم الخميس الموافق 27 يناير 2023 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بدلًا من 25 يناير.

وطبقا لحاجة العمل وقانون العمل، فإنه يحق لصاحب العمل أو المؤسسة الخاصة تشغيل الموظف أو العامل إذا اقتضت ظروف العمل، ويحق للعامل استبدال هذه الإجازة بيوم عمل آخر، أو يحق له الحصول على ضعف أجره عن العمل خلال الإجازة.

العطلات الرسمية لعام 2023

7 يناير

احتفل المصريون بأجازة عيد الميلاد والتى جاءت يوم 7 من يناير حيث موعد الاحتفال وهو يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص.

25 يناير

وفى يوم 25 يناير يحتفل المصريون بعيد الشرطة المصرية والذى يتزامن مجيئه يوم 25 يناير من كل عام .وهو أجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص.

عيد العمال

ويكون المصريون على موعد مع عطلة رسمية يوم 1 مايو حيث يحتفل المصريون والعالم بعيد العمال وهو اجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين فى الدولة القطاع العام والقطاع الخاص.

أجازة عيد الفطر المبارك

ويوم 2 مايو أجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة وحتى 5 من نفس الشهر وذلك للاحتفالات بعيد الفطر المبارك حيث أشار معهد البحوث الفلكية إلى أنه من المنتظر أن يكون عيد الفطر المبارك يوافق 2 مايو.

ثورة 30 يونيو

ويحتفل المصريون يوم 30 يونيو بعيد الثورة التى أخرجت مصر من حكم الظلام إلى النور وهو يوم إجازة رسمية لجميع العاملين فى الدولة القطاع العام والخاص.

أجازة عيد الأضحى

وفى 8 يوليو وحتى 12 يوليو يكون المصريون والعالم العربى والإسلامى على موعد مع الاحتفال بعيد الأضحى وهو يتزامن أجازته يوم 8 يوليو وحتى 12 يوليو، حيث تبدأ الأجازة يوم وقفة عرفات وهى المتوقع أن تكون 8 يونيو حسب ما أشار إليه معهد البحوث الفلكية فى منشوره الأخير الذى نشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.

رأس السنة الهجرية

ويوم 30 يوليو يكون المصريون والعالم الإسلامى على موعد مع الاحتفال برأس السنة الهجرية وهى أجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين فى الدولة فى القطاعى العام والخاص .

عيد النصر

ويوم 6 أكتوبر يكون المصريون على موعد مع الاحتفال بعيد النصر الموافق 6 أكتوبر وهى أجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين فى الدولة.

المولد النبوى الشريف

ويوم 8 اكتوبر يكون المصريون على موعد مع احتفال دينى وهو مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر.