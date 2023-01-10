موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023 وبداية إجازة نصف العام

حددت وزارة التربية والتعليم موعد بدأ الفصل الدراسي الثاني ضمن الخريطة الزمنية التي وضعتها في بداية العام الدراسي الجاري 2022-2023، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في نفس التوقيت لطلاب المدارس الحكومية والأزهرية وطلاب الجامعات أيضًا.

ومع اجراء الطلاب في المحافظات اختبارات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، زاد البحث عن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023 وتستعرضه «الدستور» في التقرير التالي.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023

حسب الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 بداية من يوم السبت الموافق 11 من شهر فبراير القادم 2023، عقب أداء طلاب النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول ، ويكون عدد الأيام الفعلية للدراسة في الفصل الدراسي الثانى بعد حذف الإجازات الرسمية 96 يوما، وينتهى يوم الخميس الموافق 8 من شهر يونيو القادم 2023.

موعد إجازة نصف العام

تبدأ إجازة نصف العام 2023 بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 من شهر يناير الجارى، وجاء موعد إجازة نصف العام 2023، وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام الدراسى الحالى لطلاب صفوف النقل، حيث تبدأ إجازة نصف العام 2023 لطلاب الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الأول والثانى الثانوى، بداية من يوم السبت الموافق 28 من شهر يناير الجارى وتستمر إجازة نصف العام 2023 لمدة أسبوعين وتنتهى في يوم الخميس الموافق 9 من شهر فبراير المقبل.

وتبدأ إجازة نصف العام 2023 لطلاب الجامعات الحكومية المنتشرةفي المحافظات المختلفة والمعاهد الحكومية والمعاهد الخاصة، بداية من يوم السبت الموافق 28 يناير الجاري وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 من شهر فبراير القادم 2023، عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 من شهر يناير الجارى 2023، مع مراعاة أن موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول يختلف من طلاب صف لآخر ومن كلية لأخرى.