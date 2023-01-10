موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 وتوزيع الدرجات

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الجاري والتي يجريها الطلاب مرة واحدة نهاية العام الدراسي، ومع زيادة عمليات بحث طلاب الثانوية العامة وتوزيع درجات المواد تعرض الدستور التفاصيل الكاملة في التقرير التالي.

موعد امتحانات 3 ثانوى عام

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد امتحانات 3 ثانوى عام على أن تبدأ في 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر.

ويؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية للعام الدراسي الجاري.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الثانوية العامة أسئلة الاختيار من متعدد أسئلة مخصص لها درجة واحدة، وأسئلة مخصص لها درجتان، وأخرى مخصص لها ( 6 ) درجات.

وبالنسبة للأسئلة المقالية لمادة اللغة العربية لطلاب 3 ثانوى عام فتشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85% وأسئلة مقالية 15 %، وسوف يشمل الامتحان عدد 4 أسئلة مقالية تمثل درجتها 15 % من الدرجة، منها سؤال تعبير ب6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين سوف توزع على فروع المادة، وسوف تتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالًا من القصة المقررة.

أما بالنسبة للغات الأجنبية الأولى لطلاب الصف الثالث الثانوي (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية): تشتمل الأسئلة المقالية على عدد 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، وتقيس هذه الأسئلة دراسة الطالب للقصة المقررة بأسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير والتعبير عن رأي الطالب، بالإضافة إلى سؤال للتعبير ( 4 درجات) حيث يكتب الطالب مقال أو رسالة بريد إلكتروني (إيميل) يتراوح بين 150 إلى 250 كلمة.

وفيما يخص اللغات الأجنبية الثانية لطلاب الصف الثالث الثانوي (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الأسبانية، الصينية) فتتضمن الأسئلة المقالية من الورقة الامتحانية سؤالين مقال لكل منهما ثلاث درجات .

وبالنسبة للمواد العلمية لطلاب الصف الثالث الثانوي وهي الفيزياء- الكيمياء-الأحياء-الجيولوجيا وعلوم البيئة فتشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85 % ، والمقالية 15 % ، وكذلك بالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ- الجغرافيا- علم النفس - الاجتماع- الفلسفة)، والرياضيات بفروعها المختلفة.

وبالنسبة للمواد العلمية (الفيزياء- الكيمياء-الأحياء-الجيولوجيا وعلوم البيئة) فتشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85 % ، والمقالية 15 % ، وكذلك بالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ- الجغرافيا- علم النفس - الاجتماع- الفلسفة)، والرياضيات بفروعها المختلفة.