الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة نصف العام 2023 و بدء الترم الثاني

إجازة
إجازة

تبدأ إجازة نصف العام 2023 بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي بدأت في بعض المحافظات لسنوات النقل بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام.

موعد إجازة  نصف العام 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري كما حددت موعد اجازة نصف العام 2023 وبدأ الترم الثاني، وتعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة.

حددت وزارة التربية والتعليم موعد اجازة نصف العام 2023 منذ بداية العام الدراسي الجاري ووضعها للخريطة الزمنية له، ورغم اختلاف مواعيد بدء امتحانات نصف العام لجميع سنوات النقل والتي حددتها مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة طبقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم إلا أن موعد اجازة نصف العام محددة لجميع الطلاب.

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استمارة الثانوية الأزهرية وموعد انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول

ووفق الخريطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم فتبدأ إجازة نصف العام 2023 خلال الفترة من يوم 28 يناير 2023، وحتى 9 فبراير، أي تمتد لنحو 15 يومًا لجميع الطلاب بما فيهم طلاب الشهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية الذين يجرون الامتحانات لمرة واحدة نهاية العام الدراسي.

ويذكر أن الدراسة في العام الجاري قد انطلقت مطلع أكتوبر الماضي، ويستمر لمدة 14 أسبوعًا حتى بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير الجاري، وبذلك تكون مدة الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 98 يوما، أي 17 أسبوعا دراسيا عقب حذف الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية خلال الفصل الدراسي.

موعد بدء الترم الثاني

يبدأ الترم الثاني للطلاب في مراحل التعليم المختلفة (ابتدائي، اعدادي، ثانوي) بعد انتهاء اجازة نصف العام مباشرة لتكون في  يوم 11 فبراير 2023 ويمتد  الترم الثاني لجميع الطلاب حتى يوم 8 يونيو لتكون امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2022-2023  من يوم 11 يونيو وحتى يوم 8 يوليو 2023.

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وتبدأ الدراسة في الترم الثاني من العام الجامعي الحالي 2022 – 2023، حسب إعلان المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أمين عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جميع الجامعات المنتشرة في المحافظات على مستوى الجمهورية يوم السبت الموافق 19 فبراير المقبل، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوع.

إجازة نصف العام وزارة التربية والتعليم الفصل الدراسي الأول امتحانات الترم الثاني موعد اجازة نصف العام 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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