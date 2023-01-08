الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 وموعد إجازة منتصف العام

الإعدادي
الإعدادي

أيام قليلة تفصل طلاب الصف الثالث الإعدادي عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي يختلف بين محافظة وأخرى حيث تركت وزارة التربية والتعليم تحديد موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية إلى مديريات التربية والتعليم.

وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظات القاهرة والجيزة، وموعد إجازة منتصف العام.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 

يبدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء 18 يناير 2023 بامتحان اللغة العربية والخط والإملاء وامتحان التربية الدينية، ويؤدي الطلاب يوم السبت الموافق 21 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية و الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

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وفي يوم الأحد الموافق 22 يناير يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية، ويوم الاثنين الموافق 23 يناير امتحان اللغة الأجنبية.

وؤدى طلاب الصف الثالث الاعدادي يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير: امتحان الهندسة، وفي يوم الأربعاء الموافق 25 يناير امتحان مادة العلوم.

جدول 3 إعدادي بالجيزة 

يؤدي طلاب 3 إعدادي بالجيزة امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 21 يناير بامتحان مادتي مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد الموافق 22 يناير مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

وفي يوم الاثنين الموافق 23 يناير يؤدى طلاب 3  إعدادي بالجيزة  امتحان مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

ويوم الثلاثاء الموافق 24 يناير امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، ويوم الأربعاء الموافق 25 يناير امتحان مادة الهندسة، ويوم الخميس الموافق 26 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

موعد إجازة منتصف العام 

تبدأ إجازة منتصف العام  حسب الخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم يوم 28 يناير 2023، وحتى 9 فبراير، أي تمتد لنحو 15 يومًا.

وكان الفصل الدراسي الأول قد انطلق في الأول من  أكتوبر 2022، ويستمر لمدة 14 أسبوعًا حتى 5 يناير 2023، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير، وبذلك تكون مدة الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 98 يوما، أي 17 أسبوعا دراسيا عقب حذف الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية خلال التيرم.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 11 فبراير 2023 ويمتد حتى يوم 8 يونيو لتكون امتحانات نهاية العام الدراسي من يوم 11 يونيو وحتى يوم 8 يوليو 2023.

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